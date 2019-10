Tommaso Paradiso, in una recente intervista ha dichiarato di voler continuare a cantare anche le sue vecchie canzoni.

Dopo la recente scissione dai The Giornalisti, il gruppo con il quale è diventato famoso, Tommaso Paradiso è tornato a parlare di se e del suo futuro come solista. Il cantante, tra le altre cose, ha fatto anche delle dichiarazioni riguardanti le sue canzoni, vecchie e nuove. Sembra infatti che tra le sue intenzioni ci sia quella di non abbandonare per sempre ciò che è stato ma di potare con se i brani che lo hanno reso famoso, regalandoli ancora ai suoi tantissimi fan che iniziavano a temere di dover rinunciare per sempre a canzoni che hanno fatto da colonna sonora a storie d’amore, periodi di esami e cambi di stagione.

Tommaso Paradiso parla del suo futuro da solista

In un’intervista per Radio Rtl 102,5, Tommaso Parariso è tornato a parlare dei The Giornalisti e della fine della sua storia con la band che lo ha fatto diventare famoso.

Approfittando della domanda di una fan, il cantante ha infatti dichiarato che non si limiterà a cantare le nuove canzoni ma che il suo pubblico potrà ascoltare sia le vecchie che le nuove.

Una buona notizia per chi ha imparato ad amarlo con i successi dei The Giornalisti e già temeva di dover rinunciare per sempre a quelle canzoni durante i concerti.

Tommaso, che al momento sta anche girando un film, ha ripreso almeno in parte l’argomento legato alla sua band, dicendo che ormai lui e gli altri non erano più uniti da tempo ma che quando salivano sul palco, in qualche modo, tornavano ad essere gli amici di sempre, quelli che suonavano insieme divertendosi. Il palco era insomma un mondo a parte, un luogo nel quale era possibile dimenticare ogni problema esistente per lasciare spazio alla passione che ancora li univa.

Miracoli della musica? Di sicuro, al momento, la scelta di staccarsi dagli altri sembra non aver provocato alcuna battuta d’arresto. Il suo primo brano da solista, infatti, sembra stia riscuotendo un certo successo ed i consensi ai quali il cantante è da sempre abituato.

