I The Giornalisti si sono sciolti: il motivo dell’addio di Tommaso Paradiso

I The Giornalisti si sono sciolti, la band che ha fatto innamorare, ballare e sognare restarà alla storia e questo perchè il frontman Tommaso Paradiso ha deciso di abbandonare il gruppo.

I The Giornalisti si sono sciolti, Tommaso Paradiso ha infatti annunciato l’addio alla band su Instagram, il gruppo che lo ha consacrato a ‘idolo’ fondato ormai nel 2009 e che ci ha regalato tanti successi ed emozioni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Thegiornalisti”: dall’inferno al ‘Paradiso’ musicale del Circo Massimo

Paradiso dal suo account Instagram ha voluto comunicare ai fan la sua decisione di lasciare la band e i suoi compagni Marco Rissa e Marco Primavera, parlando di mancanza di armonia e non specificando affatto il vero motivo:

“I problemi ce li teniamo per noi, a voi deve rimanere tutto l’amore”

Anche se, il vero motivo, potrebbe essere proprio una decisione di Paradiso non condivisa dal resto del gruppo.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria attualità, clicca qui!

I The Giornalisti si sono sciolti, ecco il vero motivo per cui Tommaso Paradiso ha lasciato la band

Un colpo al cuore per il fan dei The Giornalisti, l’annuncio dell‘addio all band di Tommaso Paradiso su Instagram. La band nata nel 2009 ma che ha raggiunto il successo con il singolo ‘Riccione’ nell’estate del 2017, ha regalato tantissimo al suo pubblico che solo pochi giorni fa ha riempito il Circo Massimo a Roma per quello che ormai sarà ricordato come l’ultimo concerto della band Indie Pop.

Nonostante alla fine del super concerto nella loro città i tre si siano stretti forti, nella loro mente il futuro era già ben chiaro e Paradiso aveva già quindi, preso la sua decisione. Ma quale potrebbe essere il vero motivo che ha portato il leader del gruppo ad abbandonare i compagni? In molti sarebbero pronti a scommettere che la sua decisione di cambiare etichetta, rivelata proprio questa estate dal settimanale ‘Chi’, sarebbe stata al centro della discordia.

Dalla Carosello Records, che ha pubblicato i 5 album dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso, sarebbe passato alla Big Universal, decisione non condivisa da Marco Primavera e Marco Rissa. Inoltre le esperienze da solista e anche quelle come autore per nomi della musica come Tiziano Ferro, Emma Marrone, Luca Carboni, Calcutta e Jovanotti, lo avrebbero spinto a tentare la via del solista. Paradiso infatti, ha annunciato la prossima uscita di un suo singolo. Non ci resta che continuare a godere di tutte le note che ci hanno regalato, perché i The Giornalisti non ci sono più!

La reazione di Marco Rissa all’addio di Tommaso Paradiso

A subire la decisione di Tommaso Paradiso, il resto dei componenti della band, Marco Primavera e Marco Rissa, quest’ultimo avrebbe infatti risposto con una storia su Instagram all’ormai ex compagno ed ex frontman dei The Giornalisti:

“Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I The Giornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via, può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”

C’è astio ormai tra i componenti del gruppo e nella risposta di Rissa si evidenzia la componente economica nella scelta di Tommaso Paradiso. Davvero i The Giornalisti continueranno senza il cuore pulsante del suo fondatore? Non ci resta che attendere i prossimi eventi.

->>>GUARDA ANCHE:

X-Factor: prossimi giudici Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi – Video

Samuel Romano chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Fabio Volo attacca Ariana Grande: ecco cosa ha detto