Marco Verratti | Coccole con Jessica Aidi, è amore in Costa Azzurra

Marco Verratti si gode il sole della Costa Azzurra in compagnia della sua dolce metà Jessica Aidi, 28enne francese nata a Montpellier. Le tenerezze sui social emozionano i fan.

Marco Verratti e Jessica Aidi, è amore vero. Il calciatore del PSG si gode il meritato riposo, dato che il campionato in Francia è concluso, e passa le giornate con la sua nuova fiamma. La modella francese 28enne con cui è stato già paparazzato l’estate scorsa. I due, ormai, fanno coppia fissa da un po’ e non si nascondono più dopo che l’ex Pescara ha risolto i propri trascorsi con l’ex moglie, Laura Zazzera, da cui ha avuto i due figli Tommaso e Andrea.

Tenerezze per Marco e Jessica che si ritemprano in Costa Azzurra, paesaggi mozzafiato per un amore da copertina. Se a farsi beccare dai paparazzi sono restii, documentano le proprie giornate su Instagram dove fioccano le dediche social che vicendevolmente si scambiano: è tutto un “Amore mio”, “Mon amour”. Italiano o Francese, la lingua dei sentimenti è sempre comprensibile.

Marco Verratti e Jessica Aidi, tenerezze in Costa Azzurra

Verratti è rimasto letteralmente stregato dalla 28enne francese che, oltre a fare la modella per diversi brand, ha lavorato anche come cameriera. Proprio in quell’occasione avrebbe conosciuto il calciatore, l’anno scorso – agli inizi della relazione – sono stati immortalati sulla spiaggia di Ibiza. Diversi rumors, fino all’ufficialità del legame, si sono succeduti. Arrivata la conferma del sodalizio, però, la riservatezza è tornata nella vita della coppia.

Tuttavia, qualche scatto su Instagram ricorda che tra loro va tutto bene. Jessica Aidi e Marco Verratti, dunque, si apprestano a vivere un’estate diversa (post pandemia) ma sempre con il sorriso sulle labbra e la dolcezza di un amore in continua evoluzione, dalle dediche social potrebbe scaturire un prossimo passo che coronerebbe anche il sogno dei followers. Al netto di aspettative e supposizioni, in Francia si continua a respirare aria di romanticismo.

Visualizza questo post su Instagram Amore mio @marco_verratti92 Un post condiviso da Jessica Aidi (@jessicaaidi) in data: 14 Giu 2020 alle ore 11:48 PDT

