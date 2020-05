Natalia Borges | Pancia sospetta per la modella, lady Lavezzi è incinta?

Lavezzi e Natalia Borges sono in isolamento sulle spiagge mozzafiato di Saint Barths. Scattano i rumors circa una sospetta gravidanza: la risposta della modella.

Ezequiel Lavezzi, in quarantena, ha trovato l’amore: l’ex calciatore del Napoli, da qualche settimana, ha ufficializzato la relazione con la modella e attrice brasiliana Natalia Borges: entrambi stanno trascorrendo questa delicata fase storica, all’insegna della pandemia da COVID-19, sulle spiagge mozzafiato di Saint Barths.

Se Lavezzi, ormai, non ha più paura – né tantomeno vergogna – di mostrare il proprio innamoramento, deve anche mettere in conto i possibili rumors che potrebbero essere alimentati. Specialmente in questo periodo dove, in mancanza di certezze da qualunque punto di vista, i pettegolezzi la fanno da padrone. I più affezionati, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare – negli ultimi scatti della Borges – una leggera pancetta: immaginando che la modella, per propria indole e deformazione professionale, è solita tener d’occhio scrupolosamente il proprio fisico con particolare attenzione al mantenimento del peso-forma, è maturata l’ipotesi che la 33enne potesse essere in dolce attesa.

Lady Lavezzi: “Non sono incinta, solo peccati di gola”

La notizia ha fatto immediatamente il giro del Web, arrivando – in men che non si dica – agli occhi e alle orecchie della coppia: isolati sì, sprovveduti (fortunatamente) ancora no. Pronta, infatti, l’immediata replica della celebre sudamericana: “Nessuna gravidanza, ho solo mangiato tanto a pranzo”.

Arrivata la rettifica, c’è chi comunque pensa che si tratti di una strategia per depistare i curiosi: non sarebbe la prima volta nel mondo dello show business, Chiara Ferragni sviò le intuizioni dei fan più scaltri e curiosi agli inizi della gravidanza che poi ha dato vita al piccolo Leone Lucia. “Troppi involtini primavera”, disse sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2017.

Chissà che la modella brasiliana non possa aver fatto lo stesso: d’altronde, sia lei che Lavezzi – nonostante la fama – sembrano essere molto riservati riguardo la loro intimità. A testimonianza di ciò, le foto su Instagram li immortalano sempre insieme ma mai in coinvolgimenti privati e intimi. Quindi, il sospetto della gravidanza potrebbe persistere, data anche l’età di entrambi. Ad ogni modo, Lavezzi si gode il suo nuovo amore. Dopo l’innamoramento ritrovato, dunque, potrebbe arrivare la paternità: resta da capire se il Pocho, eventualmente, prenderà la notizia con la gioia di un possibile gol fatto oppure con la disperazione di un ipotetico rigore sbagliato.

