Uomini e Donne | Carlo Pietropoli: “Non sapevo a cosa andavo incontro”

Uomini e Donne | Carlo Pietropoli, dopo la fine del suo percorso al Trono Classico di Maria De Filippi, si è lasciato andare ad una lunga riflessione sul suo profilo Instagram in merito alla sua partecipazione al dating show di canale 5.

Carlo Pietropoli è stato uno degli ultimi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Durante il suo percorso nel programma, però, Carlo non ha particolarmente colpito il pubblico da casa, o almeno non in positivo, e per questo motivo è profondamente dispiaciuto che in video sia passata l’immagine di una persona che non corrisponderebbe alla realtà.

Per questo motivo, l’ex tronista ha scelto di lasciarsi andare ad una lunga riflessione sul suo profilo Instagram, pubblicando un inedito scatto che aveva realizzato prima di iniziare il suo percorso negli studi Elios di Roma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Nicola Vivarelli svela: “Io e Gemma parliamo di Einstein”

“Questa foto che vi mostro ora è stata realizzata la sera prima che debuttassi in trasmissione” ha spiegato l’ex tronista che si è detto dispiaciuto di non essere arrivato al pubblico. “La mia faccia trapela un insieme di emozioni e sensazioni. Provava paura, ma anche una certa curiosità rispetto a quello che mi attendeva”.

“Non sapevo a cosa stessi andando incontro, ma dentro di me sapevo che era la cosa più giusta che potessi fare” ha spiegato Carlo Pietropoli sulla sua partecipazione a Uomini e Donne.

“Avevo bisogno di una forte scossa nella mia vita, venivo fuori da un periodo particolarmente difficile dove un cambiamento era la giusta soluzione per andare avanti” ha spiegato il compagno di Cecilia Zagarrigo. “Non nascondo che ho iniziato quest’avventura un po’ per gioco, ma al tempo stesso anche per migliorarmi in quanto persona”.

Carlo Pietropoli dopo Uomini e Donne ammette: “Mi hanno sbattuto in faccia la realtà”

Carlo Pietropoli, nel corso della sua riflessione in merito alla partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, ha rivelato che è stata un’esperienza che lo ha reso migliore. In quanto durante il suo percorso gli è stata sbattuta in faccia la realtà così com’era, senza nessun filtro che potesse migliorarne l’aspetto.

Ma ne è valsa la pena, considerato che ha terminato il suo percorso accanto a Cecilia Zagarrigo, la corteggiatrice con cui ha voluto iniziare una relazione al di fuori del programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis provocata da Serena Grandi: la stoccata dalla d’Urso

“Uomini e Donne mi ha sbattuta la realtà in faccia” ha rivelato Carlo Pietropoli su Instagram, che è al settimo cielo accanto a Cecilia. “Prendere parte al programma mi ha aiutato a capire realmente di che pasta sono fatto” ha proseguito l’ex tronista nella sua riflessione con il pubblico della rete. “E’ stato in grado di rendermi una persona diversa”.

“Mi sento migliorato e non nascondo che ora sono diventato quel tipo di persona che non ha più voglia di limitarsi in tutto ciò che fa” ha rivelato Pietropoli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giorgio Manetti: “Proposi Temptation Island con Gemma”

“Certo, sono pienamente consapevole di non aver portato avanti un percorso perfetto” ha subito precisato il compagno di Cecilia Zagarrigo su Instagram. “Sono anche a conoscenza di non aver fatto in modo che il pubblico potesse capire le mie scelte e i miei atteggiamenti e di questo sono profondamente dispiaciuto, ma posso garantirvi una cosa” ha subito aggiunto Carlo.

“Durante il mio percorso, nel bene e nel male, sono sempre stato io” ha rivelato l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. “Non ho mai voluto costruire un personaggio e né tanto meno ho assunto un atteggiamento artefatto”

“Ci tenevo, per questo motivo, a ringraziare tutte quelle persone che mi hanno dato la possibilità di poter prendere parte a quest’esperienza” ha concluso Carlo. “Ma soprattutto ci tengo a ringraziare anche a chi si trova al mio fianco in questo momento” ha aggiunto Pietropoli che dopo la fine del programma ci tiene a dimostrare al pubblico di che pasta è fatto. Sarà forse merito della presenza di Cecilia nella sua vita? Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo dopo Uomini e Donne sembra sempre di più farsi strada nel cuore del pubblico.