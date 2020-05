Virginia Mihajlovic | Dedica social a papà Sinisa: “Ti amo, mio guerriero!”

Virginia Mihajlovic, dedica social al papà Sinisa commuove i fan. La foto insieme evoca dolci ricordi di un’estate a Porto Cervo, con la speranza di poter tornare a vivere altri giorni indimenticabili come quelli.

Sinisa Mihajlovic, un allenatore, ex giocatore e oramai anche un esempio per molti. Un uomo che ha saputo incarnare al meglio il concetto di resilienza nella lotta alla leucemia che l’ha tenuto impegnato nei mesi scorsi e continua a tenerlo vigile. Costantemente sotto monitoraggio, il serbo sta tentando di tornare alla normalità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sinisa Mihajlovic si confessa a “Verissimo” – VIDEO

Un passo alla volta, senza mai mollare: proprio come quando sarebbe stato meglio stare a riposo, invece lui – non appena le condizioni di salute lo permettevano – correva al campo d’allenamento per stare vicino ai suoi ragazzi del Bologna. Qualche volta, inoltre, è stato presente anche in panchina: per Sinisa il calcio è vita, ma non c’è solo quello. Adesso, nel periodo di pandemia, il serbo sta molto più attento. Il Coronavirus sa essere beffardo e, nelle sue condizioni, non sono concesse distrazioni.

Mihajlovic, commovente dedica su Instagram della figlia Virginia

Massima allerta e precauzione, dovrebbe essere un mantra per chiunque, ancor più per chi come lui lotta con l’auspicio di ritrovare il prima possibile una tranquillità ulteriore: ha bruciato le tappe per cercare di rimettersi in sesto, il suo impegno e la sua resilienza lo stanno ricompensando adeguatamente. Al punto che, agli occhi di tutti, è un uomo diverso: più riflessivo, paziente, ma anche pragmatico e coraggioso. Messo da parte – non troppo – quell’istinto congeniale agli sportivi, pensa al futuro con pragmatismo e lucidità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mihajlovic, la figlia Viktorija: “Ti amerei comunque, anche se non fossi mio padre”

Sostegno e amore incondizionato da parte di moglie e figli, recentemente Virginia – la secondogenita dei cinque pargoli – posta una foto su Instagram: la dedica al suo papà è commovente. “Il mio guerriero. Ti amo, papà”, si legge sul profilo: didascalia che accompagna uno scatto di qualche estate fa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Empatia, affetto e signorilità: la famiglia Mihajlovic non ha mai lasciato il proprio caposaldo, in grado di tenere unito un gruppo anche nei momenti più duri. Lo stesso iter, con meno trasporto, lo applica negli spogliatoi del Centro Tecnico Niccolò Galli in cui cerca di insegnare calcio a dei ragazzi disponibili e vogliosi.

A giudicare da familiari e conoscenti, però, la lezione migliore di Mihajlovic rimane sapersi adattare al cambiamento senza farsi schiacciare troppo dagli imprevisti – belli o brutti che siano – della vita, cercando di assaporare ogni attimo a disposizione: “Non importa il tempo che ci resta, conta come lo investiamo”. Filosofia di vita rimasta nel cuore di molti, compreso il suo, che continua ad emozionare.

Visualizza questo post su Instagram Il mio guerriero. Ti amo papà. Un post condiviso da Virginia Mihajlović (@virgimih) in data: 11 Mag 2020 alle ore 6:45 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sinisa Mihajlovic annuncio shock: “Ho la leucemia, so che vincerò”