Raffaella Fico | Buongiorno “speciale” per i followers – FOTO

Raffaella Fico ammalia i followers con un buongiorno speciale. La foto in intimo manda in tilt Instagram: il fisico è da applausi.

Un buongiorno particolare quello di Raffaella Fico, la modella e showgirl, celebre per la sua relazione con Mario Balotelli (amore travagliato da cui però è nata la piccola Pia) e la partecipazione al Grande Fratello di qualche anno fa, saluta i suoi followers. La giovane campana interagisce quotidianamente con il suo pubblico attraverso post diversi che mostrano la sua quotidianità nelle sfaccettature più diverse.

Inoltre, con la bella stagione in arrivo, Raffaella Fico (non riuscendo ancora ad andare in spiaggia per ovvi motivi precauzionali dovuti alla pandemia) intrattiene gli affezionati dimostrando ampiamente che per lei la prova costume non è un problema. Quello di stamattina è un buongiorno – come lei stessa ha scritto nella didascalia – particolare che la vede indossare un bikini leopardato nel letto della sua camera.

Raffaella Fico, followers in visibilio: scatto in intimo per l’ex GF

Le forme della Fico lasciano poco spazio all’immaginazione e i fan non possono far altro che ammirare tanta grazia. Maggior rilievo, però, ce l’ha lo sguardo: sempre profondo e rivolto verso un domani ricco di positività. Almeno questa è la speranza della showgirl che, attraverso la propria beltà, prova a ripartire come stanno facendo tutti.

Un periodo di pandemia certamente non spegne le passioni: semmai le affievolisce, proprio per questo l’ex concorrente del GF risveglia i suoi seguaci sul Web con qualche istante “libertino” e denso di seduzione e savoir faire. L’ultima parola spetta a loro ed è quasi sempre positiva – salvo qualche hater che trova sempre il pretesto per attaccarla – ma la solarità consente anche di passare oltre per concentrarsi (e lei lo fa) sulle possibilità che un nuovo giorno, di volta in volta, offre.

Lei, nel suo piccolo, la giornata l’ha migliorata a molti ricordando che le vacanze – seppur diverse dal solito – stanno per arrivare ed ogni momento è propizio per lasciarsi cullare dalla giusta dose di leggerezza per lasciar posto allo stupore e alla meraviglia. Due peculiarità che i fan della Fico conoscono molto bene grazie ai suoi contributi e a cui, posa dopo posa, scatto dopo scatto, non vogliono rinunciare.

