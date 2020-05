Anna Falchi | Foto conturbante in ricordo dello Scudetto laziale

Anna Falchi celebra la vittoria del secondo Scudetto della Lazio, vent’anni passati in un soffio. Il trionfo, due decadi dopo, potrebbe replicarsi con annesso “spogliarello” dell’ex modella e showgirl.

Vent’anni fa la Lazio vinse il secondo Scudetto della sua storia, telegiornali e quotidiani ci hanno tenuto a ricordare quel momento speciale per i biancocelesti: due decadi dopo la squadra di Simone Inzaghi è di nuovo al centro delle cronache per essere vicina al possibile trionfo. I biancocelesti, infatti, sono ad un punto dalla Juventus capolista.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Falchi scatenata su Instagram: in posa completamente nuda! – FOTO

La Serie A poi si è dovuta fermare, come in una grande bolla, a causa dell’emergenza Coronavirus, ma i sogni del popolo laziale continuano. Anche quelli di Anna Falchi, celebre tifosa biancoceleste, che ha promesso un secondo “spogliarello” in caso di trionfo della Lazio. Da questo impegno è nata addirittura un’altra iniziativa scaramantica partita proprio quest’anno: l’ex modella e showgirl, ad ogni vittoria degli Aquilotti, scattava una foto accattivante da regalare ai followers di Instagram.

Anna Falchi, senza veli per lo Scudetto della Lazio: “Speriamo di replicare”

Poi il campionato si è fermato e sono terminate anche le foto affascinanti e voluttuose della Falchi, ma il 14 giugno le ostilità (agonistiche e sportive) potrebbero riprendere in Serie A. Resta da vivere, appunto, la volata finale di una stagione rimasta in sospeso: i tifosi biancocelesti conservano i loro sogni in tasca e nel cuore in attesa di capire quale sarà il destino dei propri beniamini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Falchi | L’ex conduttrice in lingerie per la vittoria della Lazio – FOTO

La Falchi attende come molti, nel frattempo, però, ricorda il trionfo a inizio millennio della sua Lazio con una foto postata su Instagram che “celebra” le emozioni di quei giorni. Uno “strip” simbolico sperando possa essere di buon auspicio: sicuramente tifosi e affezionati hanno ritrovato il buon umore. Fin quando il calcio non torna ad essere giocato, si può vivere soltanto di ricordi. Ancora meglio se son dolci e spensierati come quelli che Anna Falchi mostra, senza alcuna remora, sui suoi profili social ufficiali. Alla prossima partita, dunque, oppure al prossimo scatto!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Falchi | L’ex conduttrice fa sognare ancora i tifosi laziali, foto bollente su Instagram