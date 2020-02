Anna Falchi | L’ex conduttrice fa sognare ancora i tifosi laziali, foto bollente su Instagram

Anna Falchi posta un altro scatto bollente per festeggiare il successo della Lazio contro l’Inter. I tifosi sognano insieme a lei, sperando in altre fotografie per altrettante vittorie.

La Lazio continua a far sognare una tifoseria, la squadra di Simone Inzaghi si è portata ad un punto dalla Juventus. Ora crederci è lecito: lo scudetto è ad un passo, o meglio un punto, dai bianconeri. Gap che può essere colmato da qui alla fine della stagione. Avversarie permettendo. Questa Lazio ha dato prova d’esser una grande squadra, specialmente nel confronto casalingo contro l’Inter. I biancocelesti hanno vinto per 2 reti a 1, in rimonta. Il solo squillo di Young non è bastato a Conte.

Sorride anche Anna Falchi, l’ex conduttrice e modella ha incantato i fan – al pari della sua squadra del cuore – con outfit bollenti e provocanti ad ogni vittoria biancoceleste. Una scaramanzia che allieta i tifosi di qualunque squadra che, essendo suoi followers su Instagram, aspettano che gli uomini di Inzaghi vincano ancora per rifarsi ulteriormente gli occhi dinnanzi a un nuovo scatto osé.

Anna Falchi celebra il cammino della Lazio in campionato: “Non voglio smettere di sognare”

L’ultimo, appunto, dopo la gara dell’Olimpico contro i nerazzurri: “Non voglio smettere di sognare”, ha scritto la Falchi riferendosi al cammino glorioso degli Aquilotti. Quelli che sognano, e già da adesso, sono gli affezionati che già pregustano uno spogliarello in piena regola nel caso la Lazio dovesse arrivare alla vittoria finale. Il campionato andrebbe celebrato nel miglior modo, allora Anna scalda i motori e prova bikini, costumi e quant’altro. Un po’ perchè porta bene e un po’ perchè il suo fisico le permette ancora d’esser considerata piacente e desiderabile.

Al punto che persino qualche romanista, davanti ai regali bollenti della Falchi, ha strizzato l’occhio alla vittoria dei cugini. Se i giallorossi quest’anno sono destinati a soffrire, tanto vale farlo guardando una meraviglia in pixel. Pensiero molto simile anche nella mente dei laziali che, grazie all’iniziativa social dell’ex presentatrice, sono ancora più motivati a credere che i sogni possono diventare realtà.

