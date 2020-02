Aurora Ramazzotti è uguale a papà Eros: ecco la foto che lo dimostra

Aurora Ramazzotti forse ha il carattere di mamma, ma di certo è uguale a papà. Dopo il recentissimo murale dedicato a Eros, Aurora è andata a ripescare una foto in cui sembra la fotocopia di papà!

Lui si è sempre detto assolutamente orgogliosa di lei, lei vanta con suo padre una complicità che è il sogno di moltissime figlie. Come se non bastasse, i due condividono anche gran parte del corredo genetico: se non ci fossero i documenti a dimostrarlo basterebbe guardare l’ultima fotografia postata da Aurora sui social.

A proposito di social, la giovane Ramazzotti sta sviluppando una vera e propria dipendenza e ha scherzosamente messo in guardia i suoi follower:”Non scaricate Tik Tok!”

Aurora Ramazzotti è tutta papà, soprattutto in bianco e nero

È di pochissimi giorni fa la notizia che a Roma (e precisamente nel quartiere di Cinecittà, dove Eros è nato) si stava lavorando alla realizzazione di un gigantesco murale che celebra il cantautore romano.

Per omaggiare il “ragazzo di periferia” un gruppo di fan e di amici ha deciso di scegliere un’immagine di Eros da giovane. Nel ritratto il cantautore indossa soltanto una canottiera bianca e sfoggia quell’espressione corrucciata che ha fatto innamorare generazioni di ragazzine.

Rendendosi probabilmente conto di essere una versione al femminile di suo padre, Aurora Ramazzotti nelle scorse ore ha voluto riproporre una fotografia in bianco e nero scattata a Londra (dove Aurora ha vissuto per un periodo).

Non sono esattamente i bordi di periferia di cui cantava suo padre, ma Shoreditch ha offerto una cornice perfetta per un ritratto in bianco e nero in cui Aurora ha la stessa (indentica!) espressione di suo padre.

Aurora Ramazzotti e la “dipendenza” da social

Sempre nelle storie di Instagram, nelle ultime ore Aurora ha parlato anche della sua recente dipendenza da Tik Tok.

Aurora si è lanciata nell’utilizzo della nuova e apprezzatissima piattaforma social da poco tempo: il suo soggetto preferito, almeno per ora, è il fidanzato Goffredo Cerza, che si è lanciato in una serie di flessioni acrobatiche per la realizzazione di uno dei primi video Tik Tok di Aurora.

Il problema però è che Aurora sta perdendo ore di sonno scrollando la home page di Tik Tok, come ha spiegato lei stessa.

“Confessione delle 4:34 del mattino” ha detto Aurora in una storia (girata appunto a quell’ora improbabile). “Tik Tok si è preso la mia vita!”.

Per essere certa che il messaggio arrivi a destinazione ha anche completato la storia con una didascalia molto esplicativa: “Non scaricarlo per gioco. Lui scaricherà te e le tue energie. Non per gioco!”

Far tardi la sera non sarebbe un gran problema se poi non si dovesse andare a lavorare il giorno dopo: al mattino Aurora si è mostrata in tutto il suo “splendore” con solo quattro ore di sonno alle spalle e una giornata iperattiva davanti. In questo periodo infatti la figlia di Eros e Michelle è on air ogni giorno su RTL 102.5 con il programma The Flight dalle 15:00 alle 17:00.

