Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: la sua reazione alla “crisi” di coppia

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi starebbero vivendo un momento di crisi secondo Dagospia. La notizia è stata però smentita dal settimanale Vanity Fair, mentre Oggi riporta come ha reagito la conduttrice de Le Iene ai rumors sul suo matrimonio.

Alessia Marcuzzi, secondo quanto riportato da Dagospia, starebbe vivendo un momento di crisi con suo marito. Momento nato durante il periodo di quarantena. Il settimanale Vanity Fair, però, attraverso fonti vicine alla conduttrice e a suo marito Paolo Calabresi, ha smentito tale notizia affermando che non c’è assolutamente aria di crisi nel loro amore, tutt’altro.

A confermare tale tesi ci ha pensato anche il settimanale Oggi, che non solo ha ribadito che la coppia si ama come prima, ma anche la reazione della conduttrice de Le Iene di fronte ai rumors che vedrebbero il suo matrimonio naufragato.

“Alessia è serena, guarda sempre avanti pensando al suo futuro con il suo innato ottimismo” si legge tra le pagine del settimanale che smentisce la crisi riportata da Dagospia. “Non vede l’ora di poter affrontare l’arrivo di nuove sfide lavorative nella prossima stagione televisiva” conclude il settimanale.

La reazione di Alessia Marcuzzi alla “crisi” con suo marito è stata decisamente tranquilla, sicura del sentimento che li lega.

Alessia Marcuzzi | Smentita la crisi con Paolo Calabresi: “Ci sono alti e bassi”

Il settimanale, tra l’altro, chiarisce che il matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi è uguale a quello di tantissime coppie. I due non sono di certo la coppia della Mulino Bianco, ma due persone normali che vivono il loro rapporto tra alti e bassi, com’è giusto che sia.

“Il loro non è assolutamente un rapporto perfetto, è una relazione normale” si legge sul settimanale Oggi, ribadendo che non c’è nessuna crisi tra i due. “Hanno i loro problemi. Le loro vite, come quelle di tutti, hanno i loro alti e bassi” garantisce. “La loro certezza, quella fondamentale, è che vogliono continuare insieme il loro percorso di vita”.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono più innamorati che mai e fortunatamente tra loro non c’è nessuna crisi.