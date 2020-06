Elisabetta Canalis | L’ex velina si unisce alla protesta degli afroamericani

Elisabetta Canalis si unisce agli afroamericani, che protestano contro razzismo ed intollerannza negli USA, dopo la morte di George Floyd.

Elisabetta Canalis, attualmente, è tornata in cima alle maggiori testate per via della sua netta presa di posizione dopo i fatti di Minneapolis. La modella e showgirl sarda, che vive in America da tempo con la sua famiglia, ha deciso di scendere in piazza con gli afroamericani per dire no al razzismo: “Chi protesta, anche animatamente, sta riscrivendo la storia”, dice.

Lei, dal canto suo, è rimasta molto scossa dalla morte di George Floyd: una dipartita avvenuta in maniera brutale, con dei colpevoli acclarati assicurati alla giustizia. Il problema, però, continua ad essere l’intolleranza. L’ex velina, a suo modo, dà una lezione a tutti coloro che l’hanno tacciata d’esser superficiale e pensare solo ed esclusivamente all’estetica. La celebre sarda, in più d’un occasione, ha postato foto mozzafiato in grado di risaltare il proprio fisico che resiste all’usura del tempo e continua ad incantare i fan.

Elisabetta Canalis protesta con gli afroamericani: “Riscriviamo la storia”

Quelle, tuttavia, erano ragioni di lavoro: Elisabetta Canalis collabora, infatti, con diversi brand di moda. Soprattutto nel campo dell’intimo. Le chiedono, quindi, di dare visibilità a certi capi: è ovvio che a risaltare sia anche – forse soprattutto – il personale della seducente sarda, ma fuori dal suo ambito professionale – ricco di sfumature e altrettante capacità – la Canalis è molto attenta alle questioni sociopolitiche non solo americane.

L’abbiamo vista anche schierarsi e partecipare attivamente, con applicazione e solidarietà verso l’Italia, in tempi di pandemia: lei ci ha sempre messo la faccia, e non solo. Quindi le critiche che, talvolta, sono arrivate via social le ha rispedite al mittente con un sorriso. La Canalis non è mai banale: sia in bikini che in abiti casual. Parla il suo corpo, ma soprattutto la sua intelligenza che sa alternare seduzione, fascino ed impegno sociale con la stessa capacità e credibilità.

Elisabetta Canalis, a 41 anni, è ancora capace di ammaliare il pubblico con una posa attraente o uno spacco più vistoso e prorompente, ma può addirittura ipnotizzare gli affezionati se si mette a parlare di parità sociale ed eguaglianza ripudiando ogni forma di razzismo. La rivoluzione culturale è possibile partendo dalla bellezza esteriore purché sia accompagnata da buonsenso e profondità d’animo. Qualità che alla celebre showgirl di certo non mancano.

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:38 PDT

