Elisabetta Canalis | Come una diva, la foto a bordo piscina spiazza i fan

Elisabetta Canalis si concede qualche istante di relax a bordo piscina. La foto in costume cattura l’attenzione dei fan che rimangono estasiati.

Elisabetta Canalis inizia a prendere confidenza con la bella stagione. L’ex velina, che attualmente vive in America con il marito – il chirurgo estetico italo-americano Brian Perri – e la figlia Skyler Eva, approfitta di un sole rassicurante per concedersi qualche istante di relax dopo una giornata piena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gossip | Elisabetta Canalis e le altre vittime de “Le Iene”

La Canalis, abitualmente, porta avanti un’attività di riabilitazione e fitness per tutti coloro che ne hanno bisogno attraverso un’azienda – la propria – di cui è socia al 50% con la sua collega ed amica Maddalena Corvaglia conosciuta proprio sul bancone di “Striscia la Notizia”.

Elisabetta Canalis, la foto in costume fa sognare i followers

Da veline a donne d’affari. La Canalis ormai ha cambiato vita, anche se non disdegna affatto qualche apparizione televisiva: la ricordiamo, di recente, tramite qualche celebre fiction in cui ha avuto ruoli marginali e di contorno. Oltre poi a qualche partecipazione all’interno di programmi televisivi più noti, ma sempre in maniera saltuaria. Le sue giornate sono fatte di altro, adesso, lavori più capillari e impegnativi in un settore diverso.

Diversi paesi, diverse usanze. Per questo Elisabetta non dimentica l’Italia e, come può, la ricorda con alcuni post dedicati su Instagram: l’ultimo contributo, ad esempio, ha celebrato il passaggio delle Frecce Tricolori sopra al Duomo di Milano. Spettacolo a cui avrebbe voluto assistere dal vivo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elisabetta Canalis | Fase Due mozzafiato, la foto in intimo per i fan

Possono dire lo stesso i fan che, vedendola in una foto a bordo piscina, in un attimo di relax, avrebbero voluto essere lì a farle compagnia: fantasie da social network che ad Elisabetta fanno piacere, quindi non perde occasione per mostrarsi anche casual dopo il lavoro.

Persino in costume la celebre sarda non perde l’eleganza e lo charme che l’hanno sempre contraddistinta, anche in tempi non sospetti. Sognare l’estate ora è possibile, la Canalis ricorda che la bella stagione arriva solo se abbiamo il giusto stato d’animo per accoglierla. Il resto è attesa e, talvolta, tormento. L’estasi arriva quando viene improvvisamente immortalata, in quelle pose da sirena, capaci di far ricredere perfino i più irreprensibili.

Visualizza questo post su Instagram Melting but not givin’up! Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 24 Mag 2020 alle ore 1:17 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elisabetta Canalis | Un San Valentino speciale per l’ex velina – FOTO