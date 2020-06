Programmi Mediaset | Termina Pomeriggio 5 e la Panicucci va in ferie

Cambia il palinsesto di Canale 5 in vista dell’estate. Quest’anno la rete ammiraglia del gruppo Mediaset chiude i battenti di Pomeriggio 5 prima del tempo e manda in ferie Federica Panicucci a Mattino 5.

Quest’anno il gruppo Mediaset ha deciso di chiudere con un po’ di anticipo Pomeriggio 5, la trasmissione condotta con successo da ben 12 anni da Barbara D’Urso.

Non solo ferie per le trasmissioni, ma anche per le conduttrici Mediaset. Infatti, Federica Panicucci di Mattino 5 ha per il momento terminato la sua missione e la rivedremo di nuovo a settembre al timone del talk show mattutino.

Ferie per Pomeriggio 5 ma non per Barbara D’Urso mentre Federica Panicucci saluta Mattino 5

Con l’arrivo dell’estate il palinsesto di Canale 5 cambia e come ogni anno dovremo salutare alcune delle trasmissioni che ci hanno tenuto più compagnia durante l’inverno. Una su tutte è Pomeriggio 5 condotta con successo dalla veterana Barbara D’Urso.

Venerdì 29 maggio è andata in onda l’ultima puntata del talk show pomeridiano e la conduttrice napoletana non ha nascosto la sua emozione nel salutare studio e pubblico.

I ringraziamenti sono andati a tutti coloro che hanno collaborato nel corso della stagione, dai giornalisti ai tecnici, agli autori. Insomma a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma nonostante la quarantena.

“Molti a causa del lockdown hanno lavorato da casa ma eravamo tutti compatti” – ha detto la D’Urso. “Sono tutti nel mio cuore, i giornalisti, gli autori, la redazione, senza di voi io non sono nulla. Grazie a quei pochi che negli ultimi tre mesi sono rimasti qua a lavorare con le mascherine. Grazie a loro sono andata in onda e grazie a loro vi abbiamo informato”, ha concluso.

La trasmissione pomeridiana quest’anno ha chiuso con qualche giorno di anticipo rispetto all’anno scorso che aveva visto l’ultima puntata il 14 giugno.

Ma tutti i fan di Barbara D’Urso potranno continuare ancora a seguirla la domenica sera a Live – Non è la D’Urso che andrà avanti fino a domenica 21 giugno.

Pomeriggio 5 tornerà a settembre e nel frattempo Mediaset ha deciso di non sostituirlo con nessun’altro talk show ma manderà in onda film di genere sentimentale.

Destino diverso, invece, per Federica Panicucci che lascia momentaneamente la conduzione di Mattino 5 che invece andrà avanti ancora con la sola presenza di Francesco Vecchi nella versione news.

Venerdì 29 maggio la bella conduttrice ha salutato il suo pubblico ma è solo un momentaneo arrivederci. La Panicucci, infatti, tornerà sugli schermi, sempre nella trasmissione mattutina da lunedì 7 settembre.

Come la sua collega di Pomeriggio 5 anche Federica Panicucci ha chiuso la stagione con una dedica a tutti i suoi collaboratori. Sulle note di ‘Ma il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano la conduttrice ha fatto realizzare un video con tutti coloro che hanno collaborato alla trasmissione. “Ho scelto una canzone che hanno cantato un po’ tutti dai balconi in questo periodo di lockdown” ha detto.

E ora alla conduttrice spetta un’estate di riposo insieme al suo compagno Marco Bacini. Terminata la fase Covid-19 i due potrebbero convolare a nozze, anche se finora non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.