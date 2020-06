Federica Nargi | Lady Matri e la domenica perfetta in mezzo al…verde

Federica Nargi passa la domenica in campagna per ritemprare fisico ed energie. La foto in mezzo al verde è da applausi, fan in visibilio.

Una giornata all’aria aperta, senza troppi pensieri, se non quello di rilassarsi stando in compagnia delle persone più amate. Al sole e con tranquillità. Questo ha sempre voluto fare Federica Nargi dall’inizio della Fase 2, quella della “nuova normalità” in cui – non solo in Italia – mantenendo l’adeguato distanziamento sociale è possibile tornare a far tutto o quasi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi, fan in delirio per le foto in bikini: video

L’ex velina, infatti, si è concessa – finalmente – una domenica all’aria aperta in un agriturismo: bella giornata, sole, prato verde e immense vallate con scorci mozzafiato buoni volendo per andare a cavallo. Come conferma, in qualche maniera, il suo abbigliamento: in perfetto stile agri-chic, la Nargi appare raggiante con un sorriso ipnotico negli scatti che (verosimilmente) le avrà fatto il suo compagno Alessandro Matri per immortalare momenti di felicità e spensieratezza in grado di fermare il tempo.

Federica Nargi sorridente e voluttuosa, i benefici di una domenica in campagna

Effettivamente per la showgirl il tempo sembra non passare mai: sempre giovane, fresca e voluttuosa, al punto che i followers non resistono neppure quando la vedono in abbigliamento casual: elegante e distinta persino con i capelli arruffati, anche se – da quando hanno riaperto i parrucchieri – la Nargi è tornata a dominare la sua folta chioma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi | Fisico da top model per l’ex velina: “Giornata particolare” – FOTO

I colori della felicità sono diversi, ma molto spesso (nel suo caso) coincidono con un castano acceso dai riflessi dorati. La camicia bianca, che si poggia delicatamente su un fisico da urlo, risalta ogni dettaglio di un personale invidiabile. Il jeans attillato e qualche accessorio – collana e gli immancabili occhiali da sole – fanno il resto. La bella stagione è arrivata anche per lei, dunque. Una domenica all’aria aperta, lontano da tutto, può cambiare l’umore: suo e dei followers che restano in attesa del prossimo contributo fotografico. Perchè per sognare basta poco, persino un sorriso inaspettato su un corpo da favola.

Visualizza questo post su Instagram La domenica che desideravo ☀️😊🌈🌺 #sunday Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 31 Mag 2020 alle ore 9:57 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi incinta: il dolce annuncio per Matri, foto