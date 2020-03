Mattino 5 | Federica Panicucci, fino a data da destinarsi, non condurrà più il programma che da anni la vede nel ruolo di padrona di casa

Poche ore fa, i telespettatori di Mattino 5 non hanno trovato a fargli compagnia Federica Panicucci. La conduttrice, infatti, non era più, come di consueto, a dare il buongiorno al pubblico di canale 5, accompagnandoli con le notizie di cronaca e gossip. Al suo posto, come d’accordo con Mediaset, è andato in onda, e continuerà fino a data da destinarsi, uno speciale del programma legato al coronavirus.

La bionda conduttrice, notando il mal contento del pubblico, ha deciso di dedicare loro un messaggio, sperando di poterli presto riabbracciare, a livello televisivo, il prima possibile.

“Spero di poter tornare presto, come faccio sempre, a darvi il buongiorno al mattino” ha scritto la Panicucci. “Continuate a seguirmi sui miei social, vi abbraccio” ha concluso.

Federica Panicucci non condurrà Mattino 5 per il coronavirus, fino a data da destinarsi.

Mattino 5 | Federica Panicucci sull’emergenza coronavirus: “Andrà tutto bene”

Federica Panicucci, dopo aver dedicato un pensiero speciale a tutti i telespettatori di Mattino 5, che non è stato l’unico programma sospeso visto che Mediaset ha scelto di non mandare in onda nemmeno le nuove puntate di Avanti un altro, ha anche voluto lanciare un messaggio di speranza a tutti gli italiani. Costretti, per il bene comune, a dover restare a casa.

“Sembra siano trascorsi anni da quando potevamo uscire liberi per le strade” ha esordito la bionda conduttrice su Instagram. “Ma ritorneremo alle nostre vite, alla normalità. Torneremo a stringerci le mani e a passeggiare per le strade della città” ha proseguito. “Torneremo a vivere perché andrà tutto bene” ha concluso.

Il pubblico spera che l’augurio di Federica Panicucci sul coronavirus possa presto diventare realtà, visto che a causa di quest’emergenza perfino i palinsesti tv sono stati drasticamente modificati. Oltre a Mattino 5, anche il Grande Fratello Vip chiuderà prima del dovuto.

Intanto, è bene ricordare, che Mattino 5 andrà in onda senza Federica Panicucci ma con uno speciale dedicato agli aggiornamenti sul coronavirus.