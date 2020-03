Coronavirus | Paolo Bonolis ha commentato il comunicato stampa di Mediaset in cui si annuncia la sospensione della messa in onda di Avanti un altro

Qualche ora fa, l’azienda Mediaset ha pubblicato un comunicato in cui informava i telespettatori che le registrazioni di ben tre trasmissioni, a causa dell’emergenza del Coronavirus, saranno sospese.

I programmi in questione sono: Forum, Uomini e Donne ed Avanti un alto. Su Instagram, forse in maniera un po’ inaspettata, è arrivata la reazione di Paolo Bonolis di fronte alla scelta presa dall’azienda.

La reazione del conduttore ha stupito notevolmente il pubblico della rete, in quanto ci ha tenuto a far sapere a chi segue il suo programma che le registrazioni sono terminate qualche tempo fa. Quindi, non capisce come mai l’azienda, in un momento difficile come questo, abbia scelto di sospenderne la messa in onda, quando il pubblico del piccolo schermo ha bisogno di qualcosa che lo distragga, che gli strappi un sorriso.

Avanti un altro non andrà in onda per il coronavirus, ma le puntate sono state già tutte registrate.

Coronavirus | Paolo Bonolis commenta il comunicato Mediaset: “Non capisco”

Paolo Bonolis, come anticipato, ci ha tenuto a commentare la scelta di Mediaset di interrompere le registrazioni di alcuni dei programmi di punta di canale 5. Uomini e Donne è stato sospeso , così come anche Forum. Scelta più che legittima, presa per non mettere a rischio la salute di tutte le persone che lavorano quotidianamente a questi programmi, ma perché sospendere Avanti un altro di cui le registrazioni sono già terminate? Ecco le parole di Bonolis.

“Ho appena letto, come tutti voi, il comunicato rilasciato da Mediaset in cui si informa del fermo di Avanti un altro” ha esordito Paolo Bonolis sul comunicato di Mediaset. “Pendo pienamente atto della decisione, ma il testo pubblico recita che le registrazioni delle nuove puntate riprenderanno non appena le condizioni esterne lo consentiranno” fa giustamente notare il conduttore di punta di canale 5.

“Io onestamente non capisco. Le nostre puntate sono state già tutte registrate. Gli ascolti, tra l’altro, sono ottimi e la gente mai come prima d’ora ha bisogno di un momento di svago” ha fatto sapere il conduttore. “Perché sospendere il programma quando è già ultimato e non si hanno bisogno di ulteriori registrazioni?” ha concluso Bonolis.

In effetti la decisione di Mediaset suona alquanto strana, visto che il programma è già pronto e la reazione di Paolo Bonolis alla sospensione di Avanti un altro è più che comprensibile. Soprattutto se si considera che Amici e il Grande Fratello Vip continueranno con la loro messa in onda, nonostante l’emergenza del coronavirus in Italia.

Mediaset sceglierà di fare chiarezza in merito alla decisione presa?