Uomini e Donne | Sospeso il Trono Over: in onda quello Classico

Uomini e Donne | Il Trono Over è stato sospeso a causa del coronavirus. Al suo posto andrà in onda quello Classico

A causa del coronavirus purtroppo alcuni programmi sono stati costretti ad interrompere la loro regolare messa in onda. Uno tra questi è Uomini e Donne, le cui registrazioni sono state interrotte a partire da questa settimana.

Oggi è andata in onda l’ultima puntata del Trono Over, che è stata registrata domenica 8 marzo, e purtroppo è impossibile dire quando riprenderanno regolarmente le avventure sentimentali di Gemma Galgani e le sue immancabili liti con Tina Cipollari. Al posto dei protagonisti Over, saranno trasmesse le puntate precedentemente registrate del Trono Classico di Uomini e Donne.

Il pubblico di canale 5 potrà continuare ad appassionarsi ai loro percorsi, un po’ trascurati a causa degli ascolti non proprio brillanti.

Uomini e Donne | Maria De Filippi sospende il programma: fin quando va in onda

Già nelle puntate in onda questa settimana abbiamo potuto assistere a com’è cambiato Uomini e Donne con il coronavirus, ma a nulla sono servite le modifiche apportate all’interno del programma. In quanto la sua messa in onda, date le nuove normative del ministero, è temporaneamente sospesa.

Settimana prossima, però, il pubblico di canale 5 potrà seguire, come anticipato, le avventure del Trono Classico, di cui le puntate andranno in onda fino al 23 marzo. Dopo di che il programma saluterà i suoi telespettatori, calando il sipario fino a data da destinarsi.

Al suo posto verranno trasmessi film romantici. Anche se non sarà lo stesso per l’affezionato pubblico di Maria De Filippi, che potrà continuare a vederla con la messa in onda di Amici 19, che è stato confermato insieme ad altri programmi.

Uomini e Donne va in onda fino al 23 marzo. Non ci resta che augurarci che tutto questo possa finire per ritornare alle vite, e al palinsesto, di sempre.