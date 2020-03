Uomini e Donne e Coronavirus: come va in onda il Trono Over

Uomini e Donne, per la gioia del pubblico del piccolo schermo, che mai come ora ha bisogno di essere intrattenuto, andrà in onda regolarmente. Almeno per questa settimana.

Come riportato dalla talpa di Isa e Chia, domenica 8 marzo è stato registrato il Trono Over. Tenete bene a mente la data della registrazione, perché è venuta dopo il decreto riguardante le province rosse e prima di Italia sicura, con il relativo progetto #iorestoacasa.

Maria De Filippi e la sua redazione hanno ovviamente adottato alcune misure precauzionali. La prima riguarda il pubblico in studio: oggi vedremo meno persone ad occupare gli scalini, in modo da rispettare le misure di sicurezza.

Stesso discorso riguarda i protagonisti del programma, che saranno seduti a distanza di un metro l’uno dall’altro. Barbara De Santi sarà in collegamento al Trono Over perché residente in una delle zone ritenute, domenica, rosse.

Il momento dedicato al ballo, invece, è stato completamente cancellato. In modo tale da evitare ogni contatto ravvicinato. Almeno per il momento non è ancora stato annunciato se il programma sarà registrato o meno settimana prossima ma queste sono le nuove regole adottata da Uomini e Donne in onda con il Coronavirus.

Uomini e Donne | Gemma Galgani rimprovera Tina Cipollari al Trono Over

Niente paura. Nonostante i balli sono stati sospesi a Uomini e Donne, il vecchio e sano trash non manca di certo. Oggi in puntata andrà in onda una sfilata, intitolata “I tuoi occhi, in attesa di trovarli”, ma prima di far sfilare le dame del Trono Over non poteva di certo mancare un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Maria annuncia che la dama vive un momento di tristezza perché non ha nessun nuovo corteggiatore, ma è felice che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia tornato il sereno. Tina Cipollari l’attacca e tra le due nasce un acceso e colorito confronto.

Gemma Galgani rimprovera Tina Cipollari a Uomini e Donne, che era assente alla registrazione del Trono Classico, di essere una persona poco sensibile. Soprattutto in un periodo difficile come questo.

Nemmeno il Coronavirus ferma l’antipatia tra le due e in parte è decisamente meglio così.

In attesa di scoprire se verranno annullate le registrazioni di Uomini e Donne a causa del Coronavirus, non ci resta che goderci queste già registrate. Maria De Filippi, per un’ora al pomeriggio, riesce a strappare un sorriso ai suoi fedeli telespettatori e non c’è nulla di cui abbiano bisogno in un difficile momento come questo.