Coronavirus | La Spagna, a causa dell’emergenza che si sta estendendo in tutta Europa, ha deciso di apportare nuove regole all’Isola dei Famosi

Dopo che l’Italia è risultato essere il secondo paese al mondo piegato dall’emergenza del coronavirus, gli altri paesi europei stanno prendendo le giuste precauzioni per prevenire la diffusione di questo terribile virus.

Le conseguenze di queste restrizioni, come prevedibile, sono visibili anche all’interno dei programmi televisivi. Per questo motivo, in Spagna si è deciso di cambiare drasticamente l’Isola dei Famosi. In che modo?

Per lo più sono le stesse misure adottate da Mediaset in Italia, con la differenza che lì il pubblico occupa ancora gli studi televisivi ma apportando le giuste misure di sicurezza tra una persona e l’altra.

Ecco com’è cambiato l’Isola dei Famosi in Spagna a causa del coronavirus.

L’Isola dei Famosi vittima del Coronavirus: com’è cambiato in Spagna

Le regole del gioco, per quanto riguarda i concorrenti di Supervivientes che si trovano ancora in Honduras, sono per lo più le stesse. La situazione cambia a causa del coronavirus per tutti quei naufraghi che raggiungono gli studi televisivi.

Il concorrente eliminato non può avere nessun tipo di contatto fisico con i concorrenti eliminati in precedenza. Né tanto meno con il conduttore o con gli opinionisti fissi del programma. Può scambiare solo un frettoloso abbraccio con un parente presente in studio. A causa di quest’emergenza, infatti, sarà consentito l’ingresso solo ad una persona sola della famiglia.

Il pubblico dell’Isola dei Famosi, tra l’altro qui Alessia Marcuzzi ha abbandonato il progetto su canale 5, deve rispettare le distanze. Stando seduti a distanza di un metro uno dall’altro e non può stringere la mano al concorrente che arriva in studio. Anche gli opinionisti devono rispettare le distanze di sicurezza.

Sicuramente una situazione non facile visto che Supervivientes in Spagna è cambiato per il coronavirus, rinunciando a quella spontaneità che aveva un tempo. Per quanto riguarda la situazione in Italia, il reality show è stato sospeso a data da destinarsi e pare che Mediaset abbia chiesto di condurre il programma a Mara Venier al posto di Alessia Marcuzzi.

Gli altri programmi, a differenza di quelli in Italia, continuano ad andare in onda, mentre noi abbiamo preferito lasciare un maggiore spazio alle trasmissioni dedicate interamente all’informazione. Nelle scorse ore, infatti, è arrivato un nuovo comunicato Mediaset a riguardo.