Vasco Rossi sta continuando a condividere sui social la sua Odissea durante il ritorno dagli States. Il Rocker è tornato su suolo italiano e non ha perso la voglia di scherzare: la sua storia.

Non è esattamente il tipo di persona a cui piace rispettare le regole, eppure Vasco Rossi nelle settimane del Coronavirus si è trasformato in una delle voci più presenti e puntuali dello star system italiano: ha incoraggiato i propri fan a rispettare le regole e a confinarsi in casa in attesa che tutto passi.

Nonostante la serietà della situazione italiana il rocker ha anche deciso di tornare in Italia (e quindi sottoporsi alla quarantena che negli Stati Uniti non è ancora in vigore) pur di rimanere accanto ai propri cari.

Nonostante la paura, l’ironia di Vasco è rimasta quella di sempre.

Vasco Rossi: “Mi prenderò l’influenza!”

È riuscito a imbarcarsi su un volo per Monaco prima che Trump ordinasse la sospensione dei voli per l’Europa e, per farlo, ha affrontato il viaggio verso l’aeroporto bardato di tutto punto: mascherina, guanti di lattice, felpa e bandana.

A causa dei vari strati protettivi e della decisione di coprirsi il più possibile per non entrare esporsi al pericolo di contagio durante il viaggio, Vasco Rossi ha sofferto parecchio il caldo, tanto da affermare “Ho fatto una sudata che prenderò sicuramente l’influenza!”

Atterrato all’aeroporto di Monaco Vasco ha continuato il suo report di viaggio mostrando come in Germania nessuno indossasse la mascherina e spiegando che, a quel punto, l’unico modo per arrivare a Bologna era affittare un aereo privato.

Dotato di ogni comodità e comfort, l’aereo privato ha probabilmente condotto Vasco sano e salvo fino all’aeroporto più vicino a casa. Il cantautore era in compagnia di un’altra sola persona, di cui non si conosce l’identità e che è comparsa in una storia di Instagram, di conseguenza l’aereo privato oltre a lui aveva un solo altro passeggero.

Una volta sistematosi nuovamente a casa Vasco Rossi si unirà al coro di artisti e cantanti italiani che stanno pubblicando moltissimi video e foto per aiutare gli italiani a passare la quarantena? I suoi fan naturalmente non aspettano altro!

