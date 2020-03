GF Vip | Valeria Marini si è sentita male a causa del ciclo mestruale. Fabio Testi è subito intervenuto, prendendola in giro, per farla sentire meglio

E’ tempo di dolori e sofferenze alla quarta edizione del GF Vip. No, questa volta l’emergenza legata al coronavirus non c’entra assolutamente nulla. La stella più stellare del piccolo schermo, Valeria Marini, è stata male, durante le scorse ore, a causa del ciclo mestruale e si è confidata di ciò con il prode compagno di viaggio Fabio Testi.

“Ho un dolore alla pancia fastidiosissimo. Non so se riuscirò a reggere” ha confidato l’acerrima nemica di Antonella Elia. “Sto davvero troppo male con la pancia, penso sia a causa del ciclo che sta per arrivarmi” ha proseguito.

L’attore, in un primo momento, le ha consigliato di andare in confessionale per richiedere dei farmaci che potessero aiutarla, ma poi ha subito cambiato idea scegliendo una cura alternativa per farla sentire meglio. Quale?

Fabio Testi ha preso in giro Valeria Marini al GF Vip per strapparle un sorriso e ci è riuscito alla grande.

Fabio Testi consola Valeria Marini al GF Vip: la reazione di lei

Fabio Testi, che negli scorsi giorni ha avuto modo di vedere un video messaggio da suo figlio in Cina, ha provato a consolare la sua compagna di viaggio al Grande Fratello Vip, prendendola in giro.

“Ti sta per venire il ciclo?” ha chiesto ironico l’attore. “Allora lascia che io ti senta le ovaie” ha proseguito Fabio provocando un certo riso nei confronti di Valeria Marini al GF Vip che, forse per qualche istante, è riuscita a dimenticarsi del suo dolore fisico.

Anche gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno apprezzato il siparietto comico e in particolar modo il pubblico del piccolo schermo che ha fatto, in poco tempo, diventare virale la scena. Come reagirà Antonella Elia, che ieri ha fatto uno scivolone su Valeria Marini, gelosa di tutti gli altri concorrenti?

Fabio Testi al GF Vip, nonostante abbia più volte espresso il desiderio di voler abbandonare il reality show di canale 5, continua a fare bene non solo ai suoi compagni di viaggio ma anche al pubblico del piccolo schermo. Sarà forse per questo motivo che durante le scorse nominations ha fatto in modo che fosse uno dei concorrenti a salvarsi? Non ci resta che sperare che, questa volta, il bell’attore possa finalmente cambiare idea sulla sua avventura televisiva.