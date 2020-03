Coronavirus | Il figlio di Fabio Testi ha raccontato la sua esperienza in merito all’epidemia cinese a Live Non è la d’Urso

Il figlio di Fabio Testi, come più volte rivelato dallo stesso attore, vive da qualche tempo in Cina, a Shanghai, dove gestisce diverse attività.

Questa sera il figlio d’arte è stato presente a Live Non è la d’Urso, attraverso un collegamento, per raccontare la sua esperienza sul Coronavirus in Cina.

Il figlio di Fabio Testi a Live Non è la d’Urso sul Coronavirus ha rivelato che la situazione in Cina sta migliorando. Anche se tutti sono obbligati a seguire specifiche regole. Qualche esempio?

Se si entra in un negozio, bisogna misurare la temperatura e mantenere un metro di distanza tra una persona e l’altra. Inoltre, i cittadini si sottoporrebbero ad una sorta di scanner che risponde con una luce verde se il soggetto in questione si è recato presso zone sicure; rossa se invece si è avventurato in zone a rischio, ma la situazione sembra migliorare nettamente.

Coronavirus | Il messaggio per Fabio Testi al Grande Fratello Vip

L’ospite di Barbara d’Urso ha anche registrato un video messaggio per Fabio Testi al GF Vip, che recentemente ha smascherato un noto programma Mediaset, rassicurandolo sulle sue condizioni di salute in Cina.

“Io, come gli ho detto l’altra volta, sto bene. Non c’è nessun pericolo e la situazione qui a Shanghai è sotto controllo” ha spiegato il figlio di Fabio Testi da Barbara d’Urso. “Può stare tranquillo e continuare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia” ha concluso.

La situazione cinese sul Coronavirus sembra migliorare, altrettanto però non si può dire nel nostro paese dove è stato emanato un nuovo decreto legge dalla regione Lazio dove si obbliga la chiusura delle palestre.

Il video messaggio verrà consegnato a Fabio Testi durante il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip, previsto per mercoledì.