Grande Fratello Vip | I concorrenti di Alfonso Signorini hanno rivolto le loro preghiere a tutte le vittime del Coronavirus, dedicando un pensiero anche a tutti i medici che si battono per la nostra salute

Tempi duri anche per i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il cast, come già rivelato negli scorsi giorni, è a piena conoscenza degli avvenimenti che hanno colpito in questi giorni il nostro paese. Per questo motivo, nelle scorse ore, ha deciso di dedicare un momento di preghiera a tutte le vittime del Coronavirus in Italia, ma non solo. I vipponi di Alfonso Signorini hanno dedicato un pensiero anche a tutti i medici e infermieri che stanno lavorando duramente in questi per permettere a tutti i loro pazienti di tornare a casa più forti di prima.

“Voglio dedicare questo pensiero a tutte quelle persone che lavorano in ospedale” ha esordito Adriana Volpe. “Siete i nostri eroi” ha concluso.

“A tutti loro va il nostro ringraziamento per il lavoro che stanno facendo” si è aggiunto Fabio Testi. “E a tutti i volontari che in questi giorni sono vicino a chi soffre” ha proseguito. “A tutti coloro che stanno soffrendo, a tutte le vittime di questo terribile virus” ha concluso.

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno pregato per le vittime di Coronavirus, non dimenticandoli anche se sono nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip chiude a causa Coronavirus? Il sospetto di Valeria Marini

Oltre a pregare per le vittime del Coronavirus, ai concorrenti della casa più spiata d’Italia è venuto il dubbio che il GF Vip, a differenza di quanto annunciato precedentemente, possa chiudere e non continuare con la sua regolare messa in onda.

In particolar modo, il sospetto è venuto a Valeria Marini, che di recente è stata poco bene nella casa più spiata d’Italia, in quanto la produzione gli aveva anticipato di avere un comunicato molto importante per loro, ma che poi non gli ha più detto nulla.

Secondo Valeria Marini, il Grande Fratello Vip chiuderà per il Coronavirus, ma gli altri concorrenti non sembrano essere dello stesso parere. Anche perché, qualora dovesse finire prima del previsto, per loro non sarebbe di certo un problema viste le problematiche che dovranno affrontare una volta entrati a contatto con la triste realtà che sta vivendo il nostro paese.

Nelle scorse ore, tra l’altro, si è continuato a pensare alle strategie legate al programma. Alcuni concorrenti, infatti, sono stati attaccati da Pago, perché convinto che abbiano sfruttato la sua storia con Serena per eliminarlo. Sarà davvero così?

Intanto, tutti i concorrenti sono curiosi di ascoltare cos’ha da dire il nuovo comunicato del Grande Fratello Vip.