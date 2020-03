GF Vip | Secondo le recenti indiscrezioni, Mediaset avrebbe scelto di anticipare la chiusura del reality show di Alfonso Signorini

Di recente era stato annunciato che, nonostante l’emergenza legata al coronavirus, il GF Vip, come d’accordo con i concorrenti di questa quarta edizione di Alfonso Signorini, sarebbe dovuto proseguire fino al 27 Aprile, ma le cose sembrerebbero non essere più così.

Secondo quanto dichiarato da Tv Blog, Mediaset sta pensando ad una chiusura anticipata del GF Vip all’8 Aprile. Al momento però nessuna decisione sarebbe stata presa in maniera definitiva, ma si attenderebbe la messa in onda della prossima puntata che è prevista per mercoledì 18 marzo.

GF Vip | Mediaset anticipa la chiusura per il coronavirus?

I concorrenti del Grande Fratello Vip, già negli scorsi giorni, avevano sospettato che gli autori volessero comunicargli della chiusura anticipata del programma, in quanto nel confessionale avevano rivelato loro di avere una notizia importante da comunicargli.

Nonostante siano trascorse diverse ore, i concorrenti di Alfonso Signorini non hanno avuto più notizie da parte degli autori del reality show. Cosa avevano di così importante da volergli comunicare?

Il pubblico di canale 5 sospetta che Mediaset voglia anticipare la chiusura del GF Vip per il coronavirus. Anche se, come giustamente alcuni hanno fatto notare, in teoria il 3 aprile, la chiusura anticipata è prevista per il giorno 8, gli italiani dovrebbero lentamente tornare alla vita di tutti i giorni. Quindi perché prendere questa scelta?

Probabilmente perché i concorrenti di Alfonso Signorini sono molto provati psicologicamente non solo a causa del coronavirus, ma anche perché sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia dai primi giorni di Gennaio ed iniziano a sentire la mancanza dei propri affetti.

Basti pensare che Paolo Ciavarro era preoccupato per Eleonora Giorgi, tanto da far perfino un appello agli autori.

La mancanza di casa e l’emergenza del coronavirus hanno spinto Mediaset a prendere quest’importante decisione sul GF Vip?