Federica Panicucci è tornata a Mattino 5 da pochissimo ma Mediaset si prepara a fare di nuovo a meno di lei: perché?

Il Coronavirus ha imposto dei cambiamenti molto profondi nel palinsesto Rai e Mediaset. Questo perché le maggiori aziende televisive italiane hanno voluto concentrare i propri programmi sull’informazione e soprattutto sulla stringente attualità in merito all’evoluzione della situazione Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Fonti di contagio: classifica dalle più alle meno pericolose

Questo ha fatto sì che l’intrattenimento in alcuni casi venisse sacrificato del tutto e in altri venisse relegato a spazi minori all’interno della programmazione.

Inoltre, Mediaset e RAI si sono assunte il compito di proteggere la salute dei propri dipendenti mettendo in vigore nei propri studi delle stringenti misure di sicurezza che a volte hanno impedito di realizzare i programmi secondo il loro format classico.

È stato il caso di Mattino 5, che dall’inizio della pandemia è stato profondamente rivoluzionato e lasciato in mano a Francesco Vecchi fino a pochissimi giorni fa.

Felicissima di essere tornata al timone del programma che sente assolutamente come suo, Federica Panicucci però dovrà fare i conti con un le necessità dell’azienda, che la lascerà a casa di nuovo.

Federica Panicucci di nuovo a casa: Mattino 5 tornerà con Vecchi

Mediaset ha dovuto riorganizzare il proprio palinsesto anche durante la Fase 2 del lockdown. Alcuni programmi saranno chiusi prima del solito, mentre uno solo programma, Quarta Repubblica su Rete 4, continuerà fino alla fine di Luglio.

Il motivo è che la rete ha deciso di dare la possibilità a Nicola Porro, conduttore del programma, la possibilità di recuperare le puntate perse a causa della sua convalescenza dopo che era stato trovato positivo al Coronavirus.

Appena prima di Quarta Repubblica, che durerà ben 2 settimane più del consueto, chiuderanno Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio.

Live Non È La D’Urso andrà avanti invece fino al 14 Giugno mentre la versione classica di Mattino 5 proseguirà fino al 26 Giugno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara d’Urso si ferma: chiusura anticipata per Pomeriggio 5 e Live

Questo comporterà la compresenza dei due conduttori per altri dieci giorni, alla fine dei quali Mediaset farà a meno di Federica Panicucci.

Il programma infatti continuerà come di consueto con la sua versione estiva che verrà condotta soltanto da Francesco Vecchi, il quale come al solito si concentrerà principalmente sull’informazione e sull’attualità.

Anche nel pieno della Fase 2, quindi, Mediaset sceglie di fare a meno della leggerezza, quella leggerezza a cui tanto spesso si era appellata Federica Panicucci nei suoi messaggi social e nelle interviste rilasciate a diverse testate giornalistiche.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Panicucci | “Tornerò presto in TV, c’è bisogno di leggerezza”

Di certo la Panicucci non sarà contenta, ma probabilmente una certa fetta di telespettatori esulterà per la sua assenza. Nelle scorse settimane infatti i social hanno registrato un gran numero di commenti positivi per Francesco Vecchi, che ha ricevuto moltissimi complimenti per la sua professionalità e per il suo garbo alla conduzione in solitaria di Mattino 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv) in data: 1 Mag 2020 alle ore 2:18 PDT

Qualcuno si era anche spinto ad affermare che, trovandosi di nuovo la Panicucci a condurre il matinée di Canale 5, avrebbe cambiato canale. Lei riuscirà a seguire il suo stesso consiglio? Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha incoraggiato gli italiani a non temere i momenti difficili perché il meglio viene da lì.