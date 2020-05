Per preparare questo condimento, iniziate a lavare il sedano e lo tritate finemente, lo stesso lo fate con la cipolla. Tritate il peperoncino, però eliminate i semi, in modo che non sarà troppo piccante, tagliate a dadini la pancetta, infine tagliate a pezzettini pomodori pelati. In una padella ampia antiaderente, mettete l’olio e la pancetta e lasciate rosolare a fiamma bassa, poi aggiungete la cipolla, il sedano ed infine il peperoncino. Coprite e lasciate cuocere per 10 minuti e mescolate con il cucchiaio di legno, per evitare che si possano attaccare al fondo della padella.

Sfumate con il vino e lasciate evaporare, versate i pelati, il basilico lavato e spezzettato, poi salate e pepate. Lasciate cuocere il sughetto per circa 20 minuti o fino a quando non sarà bene asciutto. Poi la salsa è pronta per essere utilizzata, si può conservare in frigo per 3 giorni, coperta con la pellicola per alimenti.