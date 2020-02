Cosa cucinare con il Riso Basmati | 5 Ricette da non perdere – VIDEO

Se non avete idea di cosa cucinare con il riso basmati eccovi 5 ricette video pronte per voi | ricco di proprietà benefiche e con un’aroma inconfondibile che lo rende adatto a mille ricette originali il riso basmati è fonte di energia e gusto allo stato puro

Il riso basmati si riconosce a colpo d’occhio per la forma sottile e allungata dei suoi chicchi, che raddoppiano nelle dimensioni dopo la cottura. Particolarmente amato per il suo profumo e la sua consistenza inconfondibile, si presta alla preparazione di tantissime ricette gustose e particolari.

Proveniente dall’India e dal Pakistan, questa varietà di riso ha il vantaggio indiscutibile di un indice glicemico particolarmente basso: soltanto 58, contro il 90 del comune riso bianco. Questa caratteristica lo rende adatto per le diete dimagranti e per chi ha bisogno di tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue con l’alimentazione.

Un’altra caratteristica tipica del riso basmati è la sua capacità di mantenere i chicchi sodi e ben separati dopo la cottura: per questo motivo, non si adatta alla preparazione di risotti e minestre ma è perfetto per realizzare insalate di riso e piatti esotici, tipici della cucina asiatica.

Prima di scoprire le 5 video ricette a base di riso basmati, ecco un video per imparare a cuocere alla perfezione questa varietà di riso davvero speciale:

Come cuocere il riso basmati alla perfezione – VIDEO

Una perfetta cottura del riso basmati è essenziale per la riuscita della vostra ricetta, ecco perché serve sapere come cuocerlo. Come prima cosa dovrete risciacquarlo prima della cottura.

Essendo ricco di amido, per ottenere la giusta fragranza dei chicchi è bene sciacquare il riso prima della cottura di modo che i chicchi possano restare divisi e compatti.

Se in alcuni casi potrebbe piacere quella sorta di cremosità che il riso può rilasciare, nel caso del basmati usato come contorno o insalata è decisamente meglio passare il riso sotto acqua fredda più volte finché l’acqua in cui lo si sta lavando non apparirà limpida e quindi senza più residui di amido. Consigliati anche 3 o 4 lavaggi.

La fase della cottura è da seguire con attenzione. Si prende una pentola (o casseruola) e si fa bollire l’acqua, a quel punto si aggiunge il riso basmati (sale a piacere) accertandosi di coprire con un coperchio e tenendo la fiamma vivace per almeno 3 minuti. Trascorsi i 3 minuti serve abbassare la fiamma e tenere il coperchio, lasciando cuocere per altri 10.

È bene non sollevare il coperchio durante la cottura per far sì che il riso cuocia grazie al vapore. Ultimata la cottura, spegnere il fuoco e lasciare il riso a raffreddare sempre all’interno della casseruola con coperchio per la cottura finale.

Ora che avete ben chiaro come cuocere il vostro prezioso riso basmati, possiamo concentrarci su come usarlo nelle nostre ricette. Per voi, una carrellata di ricette pronte per essere mangiate. 5 ricette video sfiziose, originali e facilissime da fare, adatte anche ai bambini, il riso basmati si confà a tutti i tipi di palati, dai più raffinati sino a quelli più caserecci.

Riso Basmati | Le 5 Ricette video facili e sfiziose da non perdere

1. RISO BASMATI AL CURRY CON VERDURE – Ricetta Video

In questa video ricetta il riso basmati viene abbinato a piselli e carote, insaporito con il curry e tutti gli ingredienti sono legati insieme dall’uovo.

Un primo piatto gustoso e salutare, con i sapori e gli aromi tipici della cucina cinese.

2. RISO AL LIMONE, NOCI E PREZZEMOLO – Ricetta Video

Un’armonia di sapori inaspettata e inusuale, per un primo piatto fresco, gustoso e leggero: perfetto se siete a dieta o se avete bisogno di tenere sotto controllo l’indice glicemico, questo riso basmati con limone, noci e prezzemolo incontrerà sicuramente il vostro gusto.

3. INSALATA DI RISO BIANCO E NERO

Questa insalata di riso davvero originale unisce il riso basmati (bianco) con un’altra varietà di riso golosissima e salutare: stiamo parlando del riso venere, o riso nero, protagonista di questa ricetta e di altre pietanze che vi abbiamo presentato in questo articolo: Cosa cucinare con il riso Venere.

4. RISO BASMATI CON MERLUZZO E ZUCCHINE – Ricetta Video

Se siete alla ricerca di un piatto leggero e gustoso in cui il riso viene abbinato con il pesce, questa video ricetta con merluzzo e zucchine potrebbe fare al caso vostro: il merluzzo, preparato con zucchine, pomodorini e olive, viene accompagnato dal riso basmati per un piatto unico salutare e goloso.

5. POLLO AL CURRY CON RISO BASMATI – Ricetta Video

Concludiamo questa carrellata di ricette che vedono protagonista il riso basmati con un grande classico della cucina indiana: il pollo al curry. Facile e veloce da preparare, vi permetterà di portare in tavola il pollo in una veste del tutto nuova e sfiziosa: provare per credere!