Ambra Angiolini su Francesco Renga: “Gelosa di lui, è molto desiderato”

Ambra Angiolini, recentemente intervistata da Maurizio Costanzo per canale 5, si è sbilanciata in merito al suo rapporto con Francesco Renga e sul suo futuro con Allegri, ma non solo. L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche raccontato del suo ultimo incontro con Gianni Boncompagni prima che quest’ultimo ci lasciasse.

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno sognare milioni di italiani che, nonostante la loro relazione sia terminata anni fa ed entrambi abbiamo accanto una nuova persona, continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma.

E’ comprensibile, quindi, capire la gioia dei fan quando dalle anticipazioni dell’ospitata di Ambra a L’Intervista di Maurizio Costanzo hanno scoperto che la loro beniamina è tornata a parlare del suo rapporto con il cantante, nonché padre dei suoi figli.

L’attrice e il cantante, nonostante abbiano deciso di separare le loro strade sentimentali, sono comunque in ottimi rapporti e vivono in due abitazioni molto vicine. Un aspetto sicuramente positivo, visto che insieme hanno due figli: Iolanda e Leonardo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Renga | Dichiarazione d’amore a Diana per il compleanno

“Ero davvero molto gelosa di Francesco” ha ammesso l’ex ragazza di Non è la Rai intervistata da Maurizio Costanzo. “E’ sempre stato un uomo molto desiderato dalle donne, è molto ricercato” ha proseguito l’attrice. “Ora siamo in ottimi rapporti, anche per il bene dei nostri figli” ha ammesso Ambra Angiolini sul suo rapporto con Francesco Renga, tra l’altro il cantante di recente ha rivelato come hanno reagito i loro figli all’emergenza del coronavirus, considerato che abitano in Lombardia una delle regioni più colpite. “Io vivo a Brescia con i miei due figli, ma Francesco è diventato il mio vicino di casa” ha spiegato l’attrice che si è sbilanciata anche sul suo attuale compagno Massimiliano Allegri. “Lui vive diviso tra Milano, dove vive sua figlia, Livorno e Torino” ha confidato Ambra. “Ci incontriamo in giro per l’Italia, siamo un po’ itineranti” ha spiegato.

“D’altronde questo aspetto è anche il più bello se ci penso della nostra storia d’amore” ha proseguito. “Sì, perché sono innamorata di lui” ha aggiunto. “Con Max, ma anche con tutti gli uomini che hanno fatto parte della mia vita, ho avuto un rapporto un po’ enigmatico” ha svela l’Angiolini. “Per molto tempo gli ho dato del Lei, non volevo nessun tipo di confidenza con lui”.

Ambra Angiolini racconta l’ultimo incontro con Gianni Boncompagni e svela: “Avevo paura”

Oltre a parlare della sua vita sentimentale, Ambra Angiolini da Maurizio Costanzo ha parlato anche del suo rapporto con Gianni Boncompagni.

Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, Boncompagni è stato colui che ha scoperto Ambra tanti fa, rendendole una delle protagoniste, e in seguito conduttrice dopo il “debutto” di Enrica Bonaccorti e Paolo Bonolis, di Non è la Rai, programma che ha condotto per ben due edizioni prima che Gianni scegliesse di concludere in maniera definitiva quest’esperienza televisiva su Italia 1.

Gianni ha sempre rivelato di aver scelto Ambra perché a differenza delle altre ragazze, durante i provini, lei spiccava pur non facendo nulla di particolarmente diverso rispetto alle altre, ma era quasi come se fosse sospesa per aria. Per questo motivo è stato immediatamente catturato da lei. La sua sensazione, considerando la strada percorsa dall’Angiolini, non si è rivelata essere poi così sbagliata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Emma Marrone rivede la sua famiglia dopo due mesi

L’ex di Francesco Renga, che sembra essere aperta al matrimonio con Allegri, ha confidato a Maurizio Costanzo del loro ultimo incontro, prima che lui si spegnesse.

“Con lui ho sempre avuto paura di parlare” ha rivelato Ambra Angiolini su Gianni Boncompagni. “Ma non perché mi trasmettesse timore, ma sentivo sempre stupida rispetto a lui” ha spiegato l’ex protagonista di Non è la Rai. “Poco prima che si spegnesse ci siamo visti e mi ha detto delle cose, sempre con il suo immancabile tono ironico e finto distacco, che non mi avrebbe mai detto prima” ha confidato Ambra. “Mi sono presa quel regalo immenso e lo porterò sempre con me” ha concluso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ambra Angiolini conduttrice su Rai 1: cosa condurrà

Tra una confessione e l’altra, Ambra ha parlato del suo futuro in tv ricordando la sua recente esperienza al concertone del primo maggio dove, oltre a provare per la prima volta l’esperienza di condurre un concerto all’interno di uno studio televisivo e senza la presenza del pubblico, ha messo alla prova le sue abilità da scrittrice.

“Non posso negare che ho sempre avuto una certa passione per la scrittura” ha confidato la compagna di Massimiliano Allegri durante la sua ultima intervista con Maurizio Costanzo su canale 5.

“Con il concertone del primo maggio sono riuscita a lavorarci non solo come conduttrice ma anche come autrice” ha precisato, rivelando un retroscena di cui non tutti i telespettatori erano a conoscenza. “Mi ha davvero emozionato leggere tra i nomi degli autori il mio, mi è partito il cuore in quel momento” ha confidato.

“Sono sicura che se qualcuno mi incoraggiasse troverei il coraggio di provare” ha ammesso. “Magari sono meglio come autrice che da altre parti!“ ha concluso in maniera ironica come soltanto lei sa fare.

Ambra Angiolini, intervistata per questo appuntamento speciale da Maurizio Costanzo, che andrà in onda questa sera, si è aperta come non mai di fronte alle telecamere del piccolo schermo. Anche se c’è la maggior parte dei suoi fan spera di poterla rivedere più spesso in tv e non solo durante il concertone del primo maggio, dove tra l’altro ha fatto una promessa ai suoi fan per la prossima edizione. Soprattutto ora che ha dichiarato di aver finalmente fatto pace con il mondo della televisione, mondo che aveva scelto di mettere un po’ da parte visti anche i suoi impegni con il cinema e con il teatro. Perché sì Ambra di strada ne ha fatta da quando a soli 15 anni conduceva un programma tutto suo e lanciava canzoni che si sono rivelate essere delle hit che tutt’ora sono molto richieste dagli italiani e non solo.