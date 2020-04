Coronavirus | Francesco Renga ha rivelato che i suoi figli, avuti con Ambra Angiolini, sono sconvolti da quanto sta accadendo a causa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese

Francesco Renga è uno dei cantanti più apprezzati del nostro paese. Oltre per la sua splendida voce, e le belle canzoni, l’artista ha colpito il pubblico anche per sua sensibilità nell’affrontare argomenti che toccano il cuore.

L’ex compagno di Ambra Angiolini non poteva, quindi, non parlare della delicata situazione che il nostro paese sta vivendo a causa dell’emergenza del coronavirus. Renga ha affrontato l’argomento da un punto di vista comune a molti italiani: quello da genitori.

“Ai nostri figli sembrava di vivere in un film” ha spiegato il cantante a I Lunatici. “Appena hanno realizzato, sono rimasti sconvolti quanto noi” ha proseguito l’artista. “Fortunatamente la nostra prima figlia, Iolanda, ha sempre avuto uno spiccato interessa per la sfera sociale. Sa bene che fa parte di una comunità ed è meglio che tutti stiano bene e al sicuro”.

I figli di Francesco Renga e Ambra Angiolini stanno vivendo il coronavirus con un po’ di difficoltà, come la maggior parte dei ragazzini del nostro paese, ma sicuramente ne usciremo più forti di prima da questo periodo che sta trasformando radicalmente le nostre vite.

Francesco Renga fa un appello: “Non dimentichiamoci dei nostri angeli dopo il Coronavirus”

Francesca Renga, che non molto tempo fa ha scritto una dedica per la sua compagna Diana, ci ha tenuto a lanciare un appello non solo ai suoi fan ma a tutti i cittadini del bel paese.

L’ex di Ambra Angiolini ha osservato come tutti hanno notato l’importanza che hanno i medici e gli infermieri nella nostra comunità soltanto ora e spera che non appena l’emergenza del coronavirus terminerà, tutti quanti non si dimentichino il loro valore.

“Quando tutto questo sarà finito” ha esordito Francesco Renga sul coronavirus. “Spero che non dimentichiate chi sono i nostri angeli” ha proseguito il cantante, spiegando che sono loro i veri eroi di questa spiacevole situazione.

L’ex di Ambra Angiolini, tra l’altro recentemente lei si è detta pronta al matrimonio con Allegri, vive accanto ad un ospedale e ha potuto osservare “da vicino” i duri sforzi del loro lavoro.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, tra l’altro, stanno anche collaborando insieme per poter dare il loro personale contributo all’emergenza sanitaria dovuta al contagio da coronavirus.