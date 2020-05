Ambra Angiolini conduttrice su Rai 1: cosa condurrà

Ambra Angiolini, secondo quanto riportato da BLOGO, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un programma tutto suo su Rai 1.

Ambra Angiolini, da un po’ di anni a questa parte, ha incentrato la sua carriera principalmente sul grande schermo, mettendo da parte la televisione, quella che è stata il suo primo amore da piccola. La Angiolini, infatti, esordì a soli 14 anni come una delle ragazze di Non è la Rai per poi diventarne conduttrice soltanto un anno dopo il suo debutto al posto di Paolo Bonolis.

Nonostante si sia dedicata al cinema, però, Ambra da due anni a questa parte ha preso in mano le redini del concertone del 1 maggio, dove ha fatto una promessa per il prossimo anno, ma ora le cose sembrerebbero evolversi in maniera completamente diversa dal solito. L’ex di Francesco Renga ha dichiarato di aver fatto pace con il mondo della televisione e secondo BLOGO tornerà a breve con un programma su Rai 1. Quale?

Ambra Angiolini condurrà La Vita in diretta estate, pronta ad intrattenere quotidianamente il pubblico del piccolo schermo.

Ambra Angiolini chiamata a condurre La vita in diretta estate: l’indiscrezione

L’ex di Francesco Renga, come anticipato, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Anche se, è bene precisare, che la conduttrice condurrà soltanto lo speciale estivo del programma e non anche il format classico che va in onda durante la maggior parte dell’anno.

Ambra Angiolini torna in Rai con La Vita in diretta estate, destino analogo tra l’altro ad Antonella Clerici, anche se almeno per il momento né l’attrice né il primo canale hanno ufficializzato tale notizia, ma il suo ritorno sembra essere più che certo.

Ambra ritorna come conduttrice in tv. Una notizia che i suoi fan aspettavano da tanto, forse troppo, tempo. Visto che sono al settimo cielo di poterla “vedere” tutti i giorni.