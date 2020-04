Ambra Angiolini | Compleanno particolare: “Isolata, ma mai sola”

Ambra Angiolini, compleanno sui generis fra messaggi di affetto e sorprese inaspettate. La quarantena non cancella il valore dei giorni speciali.

“T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo. M’appartieni e, se ci tieni, tu prometti e poi mantieni”. Ambra Angiolini, in queste poche parole, potrebbe riassumere il suo successo. O meglio la sua ascesa, ancora in atto, dai tempi di “Non è la Rai”: quella che vediamo oggi non è la Angiolini – tanto per attenerci alle citazioni illustri – più frivola e sorridente. Il sorriso e la felicità non mancano mai, specialmente al fianco di Max Allegri, anche se il momento (dal punto di vista storico) è un po’ particolare.

43 anni, per lei, compiuti nell’apparente indifferenza generale: niente feste, pochi proclami, nessun evento (formale) a scandire un giorno speciale. Tuttavia, se quasi tutto il mondo è chiuso per ovvie ragioni, tenere aperto il cuore diventa un dovere morale. Allora la Angiolini mantiene fede al proposito, onorando il giorno del suo compleanno mettendo in risalto – grazie ai social media – l’affetto dei più cari.

Ambra Angiolini, la saggezza di un anno in più: “L’affetto dei cari arriva ovunque”

Allegri per niente, o quasi, visto che il tecnico (pronto a tornare in pista non appena sarà possibile) è in isolamento a Livorno e la Angiolini in quarantena con i figli Jolanda e Leonardo dalle parti di Brescia, dove sta dando una mano agli ospedali alle prese con l’emergenza Coronavirus. Distanti, ma uniti, come il celebre motto impone di questi tempi: un genetliaco differente che, ad ogni modo, rimette al centro gli affetti. Quelli veri. Immancabile, quindi, il messaggio di Max Allegri: sua dolce metà che supporta in tutto e per tutto.

In seconda battuta, l’abbraccio – ideale e rigorosamente a distanza – dei genitori che, in questo giorno di festa senza drappi appesi alle porte e brindisi da poter fare, le hanno inviato una torta speciale. Ad ogni fetta un dolce pensiero per loro: le parole più belle sono i fatti, come sottolinea la stessa Ambra nel post di ringraziamento messo su Instagram. Inclusi anche i followers in questa stretta ideale, molto di più d’un semplice slancio d’affetto: “Mamma e papà arrivano ovunque, come tutto il mare d’amore che sta arrivando già da mezzanotte. Sono 43 anni e sono pronta a ricostruire il mondo. Compleanno in quarantena solo fisica perché mentalmente sono in mezzo ad un amore di persone bellissime”, si legge.

Poche parole per dire, appunto, t’appartengo – come insegna la sua celebre hit – alle persone che in questo giorno particolarmente importante le hanno rivolto un pensiero nonostante le avversità del momento storico che sta vivendo il nostro Paese. Ma anche in tal caso, forse di più, se ci tieni (a qualcuno) prima prometti (di scrivergli) e poi mantieni. Così è stato, la Angiolini si è resa – nel giorno della sua venuta al mondo – quanto il significato di certe parole possa valere ancora oggi con un anno in più sulle spalle.

