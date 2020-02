Ambra Angiolini | L’attrice apre alle nozze con Allegri: “Momento giusto”

Massimiliano Allegri tornerà ad allenare dopo l’estate. Si gode gli ultimi mesi di quest’anno sabbatico in compagnia dell’attrice Ambra Angiolini. Nozze in vista? Forse.

Massimiliano Allegri si gode gli ultimi mesi di vacanza prima di tornare ad allenare. L’ex tecnico della Juventus si è preso un anno sabbatico, ha potuto farlo poiché il club bianconero – dopo averlo esonerato mettendo Sarri al suo posto – gli fornisce ancora un lauto stipendio.

Soldi a parte, “Acciughina” – come lo chiamano simpaticamente amici e colleghi – ha approfittato di questa pausa per stare vicino alla sua compagna Ambra Angiolini. La stessa attrice rivela, sulle pagine del settimanale “Chi”, che insieme si trovano benissimo. La storia d’amore va a gonfie vele, condividono tutto: persino il parrucchiere. Non facciamo fatica a credere che Allegri, in fatto di acconciature, accompagni solo la Angiolini data la “brutta piega” che ha preso la trigopigmentazione del tecnico ultimamente. Senza, però, cercare il pelo nell’uomo – o nell’uovo – quel che più interessa è se il buon Max tornerà ad allenare. Quando è già noto, dopo l’estate: “Devo tornare operativo, sennò poi mi abituo e non lavoro più”, ha dichiarato alla presentazione del parigina del suo libro “Vincere così è semplice”.

Ambra Angiolini, ultimi mesi di vacanza con Allegri: “Nozze? Mai dire mai”

Le indiscrezioni, da qualche tempo, si susseguono: c’è chi lo vorrebbe di nuovo in Serie A, magari sulla panchina del Milan al posto di Pioli. Una vera e propria operazione Amarcord. Chi, invece, è sicuro di vederlo prossimamente in Ligue1 alla guida del PSG, per non parlare di coloro che danno per certo il suo approdo in Premier League. La squadra più gettonata è il Chelsea con Lampard nuovamente messo in discussione. C’è poco da stare Allegri, verrebbe da dire.

Ambra intanto è serena, si gode gli ultimi scampoli di ferie forzate in attesa dell’estate e rivela: “Non so ancora nulla sul suo futuro professionale, sicuramente troverà il modo di farsi nuovamente apprezzare. Lo seguirò come sempre“. Infatti i due sono molto innamorati e uniti, difficile, dunque, credere che la Angiolini non sappia nulla. Tace e acconsente consapevole del fatto che a breve verrà resa nota la prossima avventura di Max. Nel frattempo c’è ancora spazio per qualche tenerezza e sulle eventuali nozze con l’allenatore: “Potrebbe essere il momento giusto”, ammette l’attrice. Nuovi scenari non solo professionali all’orizzonte di casa Allegri, già c’è un buon “ritmo partita”.

Visualizza questo post su Instagram Ridi e impazziranno, per motivi diversi ma impazziranno… #buonanotte saggezza Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 3 Dic 2019 alle ore 1:22 PST

