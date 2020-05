Crostata al cacao e ricotta | un dolce completo e goloso per tutti

Il risultato è bellissimo anche per la vista oltre che goloso, ma la preparazione è semplice, ecco perché la crostata al cacao e ricotta è un trionfo

Cacao e ricotta, un binomia che in cucina e specialmente in pasticceria funziona sempre. Ecco perché la crostata al cacao e ricotta è un dolce che avrà sicuramente successo anche in casa vostra. Fresco, leggero, invitante, non ne avrete mai abbastanza.

In pratica c’è la base di pasta frolla al cacao che racchiude una crema morbida e leggera, anche molto profumata. La ricotta e le gocce di cioccolato rendono perfetto questo dolce. Potete servirlo come alternativa alla prima colazione ma anche per una golosa merenda con i bambini. E soprattutto è una torta che potete preparare tutto l’anno. D’inverno, se proprio volete esagerare, accompagnatelo con una bella cioccolata calda, sarà come una carezza.

Crostata al cacao e ricotta, la ricetta

Se per caso avanza, la crostata al cacao e ricotta può essere conservata sotto una campana di vetro in un luogo fresco per 2-3 giorni.

Ingredienti:

Per la pasta frolla

300 g di farina 00

140 g di burro a pezzi

1 uovo intero + 1 tuorlo

5 g di lievito per dolci

25 g di cacao amaro in polvere

90 g di zucchero a velo

estratto di vaniglia

Per il ripieno:

100 g di gocce di cioccolato

350 g di ricotta fresca

100 g di zucchero semolato

estratto di vaniglia

Preparazione:

Per un’ottima crostata al cacao e ricotta il primo passo è la pasta frolla. In una ciotola dovete mescolare la farina, il cacao, lo zucchero e il lievito. Quindi aggiungete il burro morbido e l’estratto di vaniglia, cominciando ad impastare.

Ottenuto il classico composto sabbioso, aggiungete anche l’uovo intero e il tuorlo, riprendendo poi ad impastare. Alla fine dovete ottenere un panetto morbido e compatto. Avvolgetelo con la carta pellicola da cucina e lasciate riposare in frigorifero per circa 90 minuti.

Intanto che aspettate, preparate anche la crema di ricotta. In una ciotola lavorate la ricotta insieme allo zucchero, alle gocce di cioccolato e all’estratto alla vaniglia.

Passato il tempo necessario, tirate fuori la frolla dal frigo e stendetela la pasta frolla tenendo un pezzetto da parte. Poi rivestite una tortiera da 22 centimetri di diametro, imburrata e infarinata. Farcite la base con la crema di ricotta e cioccolato, poi decorate facendo le classiche strisce con la pasta frolla tenuta da parte.

Infornate la vostra crostata al cacao e ricotta in forno statico precedentemente preriscaldato, a 180° per circa 40-45 minuti. Una volta sfornata, lasciate intiepidire e spolverizzate il dolce con zucchero a velo.