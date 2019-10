Raffaella Carrà, durante una recente intervista, ha bocciato la nuova edizione de La Vita in diretta, specificando che non è colpa dei conduttori.

Raffaella Carrà a breve ritornerà sul piccolo schermo degli italiani con il suo programma A raccontare comincia tu. Nell’attesa, durante un’intervista rilasciata a Blogo, ha commentato le trasmissioni attualmente in onda in tv.

La showgirl non ha espresso un parere positivo per la nuova edizione de La vita in diretta, dichiarando che il programma andrebbe alleggerito. Raffaella ha però chiarito che la colpa di ciò non è scaturita dalle scelte degli autori o dei conduttori, ma dal direttore della rete.

Raffaella Carrà boccia La Vita in diretta: “Pesante”

La Carrà è pronta a ritornare con A Raccontare comincia tu, il suo programma in onda su Rai 3. La storica showgirl ha affermato di guardare un po’ di tutto sul piccolo schermo e di prediligere i programmi in diretta.

Com’è giusto che sia, alcune cose le piacciono e altre meno. Il programma che sembra averla colpita, in maniera del tutto negativa, è la Vita in diretta. Secondo la showgirl il programma ha bisogno di essere alleggerito, perché tratta soltanto storie particolarmente complicate rendendo la visione al telespettatore spesso pesante.

Raffaella Carrà ha stroncato La vita in diretta suggerendo di affrontare anche temi più leggeri, che possano distrarre il telespettatore e non inondarlo soltanto di brutte notizie. La colpa, secondo la showgirl, sarebbe soltanto del direttore di rete che chiede ai conduttori e agli autori de La vita in diretta di realizzare un certo tipo di programma.

Sarà forse per i motivi indicati dalla Carrà che il pubblico da casa sceglie di premiare quotidianamente Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso a discapito del programma di Lorella Cuccarini? Le due sono rivali a livello televisivo, ma nella vita privata è pace fatta tra la d’Urso e la Cuccarini, che hanno messo da parte ogni tipo di dissapore. Il direttore di rete accetterà i consigli di Raffaella?

