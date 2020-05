Ambra Angiolini ha fatto una promessa al termine del concertone del 1 maggio per la prossima edizione della manifestazione musicale

Ambra Angiolini anche quest’anno, come la precedente edizione, ha condotto, seppur in condizioni molto particolari data l’emergenza del coronavirus in Italia, il concertone del 1 maggio 2020.

L’attrice ha intrattenuto il pubblico tra un’esibizione musicale e l’altra, ma alla fine dell’evento ha fatto un’importante promessa a tutti i telespettatori che la seguono e che da anni, nonostante abbia totalmente abbandonato la strada musicale, sperano in un suo ritorno in veste di cantante.

Ambra, che di recente ha festeggiato il compleanno in maniera un po’ particolare a causa della quarantena, ha promesso al suo pubblico che l’anno prossimo si esibirà anche lei all’evento musicale in veste di cantante, visto che da anni non fanno altro che chiederle di tornare sul palcoscenico.

Ambra Angiolini si esibirà al concerto del 1 maggio 2021, ma le sorprese non sono finite qua.

Ambra Angiolini: duetto con Lo Stato Sociale al concerto del 1 maggio 2021

L’ex compagna di Francesco Renga ha promesso al suo pubblico che l’anno prossimo si esibirà sì al concerto 1 maggio, ma non da sola.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha chiesto a Lo Stato sociale di esibirsi con lei sulle note di T’appartengo , il suo brano più famoso, lanciato negli anni 90, che ancora oggi riscuote un certo successo.

“C’è una domanda che mi fanno sempre e che mi hanno fatto anche durante questo periodo di quarantena” ha ammesso Ambra, che di recente pare essersi aperta alle nozze con Allegri. “Ma perché tu sul palco non canti T’appartengo?” ha proseguito l’attrice. “Lodo, prepara Lo Stato Sociale perché il prossimo anno la facciamo!” ha concluso la Angiolini, facendo letteralmente impazzire i fan.

Ambra Angiolini canterà T’appartengo con lo Stato Sociale e il suo fedele pubblico non poteva chiedere di meglio.