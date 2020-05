Antonella Clerici | L’amore in quarantena e un nuovo programma RAI

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della televisione nonostante i mesi di assenza dagli schermi RAI: il suo sogno oggi è condurre un programma da casa.

La vita di Antonella Clerici in quarantena assomiglia in qualche modo al sogno di una vita ideale. La conduttrice ha trovato recentemente l’amore insieme al suo nuovo compagno Vittorio Garrone, con cui sta condividendo la quarantena nella villa di Arquata Scrivia, comune al confine tra il Piemonte e la Liguria.

Nella cornice ideale di una dimora in campagna, circondata dall’affetto familiare della sua famiglia allargata, Antonella ha anche trovato lo spunto e le energie per progettare il ritorno in RAI con un programma ritagliato su misura per lei: lo ha confidato a Mara Venier nel corso di una video intervista per Domenica In.

Antonella Clerici e il nuovo programma da casa

Antonella Clerici ha sempre spiegato che il segreto del suo successo è la passione e il divertimento con cui si dedica alla conduzione dei suoi programmi.

La Prova Del Cuoco, con i suoi quasi vent’anni di successo è la conferma del fatto che il “tocco magico” della Clerici, che tanto piace ai telespettatori, si manifesta proprio quando la presentatrice si trova a suo agio e riesce a instaurare una comunicazione diretta con il pubblico.

Durante la quarantena, Antonella ha spiegato di aver riscoperto una dimensione casalinga, così serena e in contatto con una natura lenta e molto lontana dai ritmi frenetici della grande città.

Dalla vita in campagna, quindi, è tornata l’idea di un programma da casa e dal bosco che la circonda, che possa permetterle di ritornare in video dopo mesi di clamorosa quanto dolorosa assenza.

Dall’intervista con la Venier è emerso che Antonella Clerici è attualmente in contatto costante con il direttore Stefano Coletta, il quale sembra essersi “sintonizzato” molto bene sui bisogni professionali di Antonella e sembra deciso a metterla nelle condizioni di fare bene in futuro per il bene dell’azienda.

“Ha capito come posso riprendere al meglio, stiamo lavorando e speriamo a settembre di riprendere per fare tante cose belle insieme” ha detto la Clerici senza sbilanciarsi nel fornire ulteriori dettagli.

Su TV Sorrisi e Canzoni, però, Antonella aveva parlato di un vecchio progetto, un programma quotidiano che le frullava in mente da qualche tempo e che non ha mai visto una concreta realizzazione. Si trattava di un format fuori dagli studi televisivi e a contatto con la natura.

Si tratta di un’idea che frulla nella testa di Antonella da almeno due anni, nel momento cioè in cui la conduttrice è andata a vivere nella bella casa sugli Appennini insieme al suo Vittorio. Se in precedenza non c’è mai stata la possibilità di attuare il progetto, la quarantena e l’obbligatorio ripensamento di molti format televisivi potrebbe essere l’occasione ideale per sviluppare in maniera concreta una buona intuizione della Clerici.

A dare ad Antonella l’ulteriore conferma che si tratta di un format assolutamente perfetto per lei sono state le dirette Instagram di queste settimane, quelle attraverso le quali la conduttrice ha deciso di condividere la propria quotidianità con i propri follower, parlando dei piatti che ha preparato e delle varie attività giornaliere della fattoria.

Sì, perché oltre ad Antonella, Vittorio e ai loro tre figli (tutti nati da precedenti relazioni dei due) nella grande casa di Arquata scrivia vivono anche due cani, due puledri nati durante la quarantena, mucche e galline. Un set perfetto per un programma da Nonna Papera!

Le dirette Instagram hanno “traghettato” anche Bianca Guaccero dalla quarantena al ritorno in televisione, e anche per lei sono state una scoperta recente.