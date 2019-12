Francesco Renga, auguri di compleanno alla compagna Diana Poloni sui social: la dichiarazione d’amore del cantante conquista tutti.

Francesco Renga tira fuori il suo lato più romantico per augurare buon compleanno alla compagna Diana Poloni di cui si è innamorato dopo la fine della lunga storia con Ambra Angiolini, madre dei suoi figli, Jolanda e Leonardo.

Francesco Renga e la dedica alla compagna Diana Poloni per il compleanno: “auguri amore”

Con la foto che vedete qui in alto, Francesco Renga ha augurato buon compleanno alla compagna Diana Poloni che ha presentato ufficialmente lo scorso settembre sui social. Un amore nato dopo la fine della storia con Ambra Angiolini con cui ha un ottimo rapporto. “Auguri amore”, scrive il cantante che è nuovamente sereno e innamoratoo. La storia con Diana dura da un po’, ma il cantante ha sempre protetto la sua privacy postando unicamente una sola foto con lei. Diana, da parte sua, ha il profilo privato e pochissimi followers.

Sia Ambra che Renga, dunque, dopo la fine della loro storia, hanno ritrovato l’amore con Allegri e Diana. I due, tuttavia, hanno un ottimo rapporto per il bene dei figli Leonardo e Jolanda con cui Ambra si è mostrata sui social.

“L’amore e il volersi bene non è mai staio messo in discussione. Rispetto, amore e famiglia sono sempre stati al centro. Il fatto che ognuno di noi si sia rasserenato dal punto di vista affettivo è servito molto”, ha affermato il cantautore a Verissimo. “I miei bambini sono al centro di tutto così come la famiglia. La separazione da Ambra è stata dura, ma ci siamo lasciati bene per rispetto dei nostri piccoli”.