Benedetta Rossi | La risposta agli hater: “Sì, sono una contadina”

Benedetta Rossi è stata presa di mira dai follower di Benedetta Parodi, che le hanno dato della “contadina” credendo di offenderla (e sbagliando di grosso).

L’Italia è un Paese di tifosi, a tutti i livelli ma soprattutto in tutti gli ambiti possibili e immaginabili. Non stupisce quindi che anche per quanto riguarda i programmi di cucina e le persone che li conducono, si siano creati dei veri e propri “partiti”.

C’è chi ama lo stile glamour, raffinato ma comunque allegro e alla mano con cui Benedetta Parodi conduce da sempre i suoi programmi di cucina ma c’è, dall’altra parte, chi invece parteggia per una Benedetta completamente diversa.

Benedetta Rossi è una food blogger che evita come la peste tutti coloro che le hanno consigliato di creare una strategia social o una strategia di marketing per far crescere il suo personal brand. Proprio per questo non ha voluto “ripulirsi” da quell’idea di semplicità che le hanno fatto meritare l’appellativo di “condadinotta”.

Benedetta Rossi: “Sì, sono una contadina come Zia Giulietta”

A scatenare gli hater contro Benedetta Rossi è stata, in modo assolutamente involontario, la povera Benedetta Parodi.

La conduttrice, che non ha mai speso una parola contro la sua omonima “rivale”, ha semplicemente messo on line delle foto del nuovo studio in cui presto partiranno le riprese della sua trasmissione.

La tempesta di commenti negativi è partita nel momento in cui uno degli ammiratori della Parodi ha scritto: “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta!”.

Naturalmente la “condatinotta”, anche se non citata direttamente, poteva essere soltanto la Rossi, che ultimamente si è ritrovata a difendersi spesso da questi attacchi immotivati che di tanto in tanto partono dai social.

Benedetta Rossi ha già dimostrato di saper gestire la situazione e di saperlo fare in prima persona senza affidarsi (nemmeno in questo caso) a esperti e intermediari.

Questa volta, piuttosto che difendersi dall’accusa, l’ha accolta a braccia aperte, capovolgendo completamente il senso di quella che voleva essere una frecciata velenosa nei suoi riguardi e nei riguardi di coloro che si affidano a lei per ricette, idee e spunti in cucina.

“Sì, è vero, sono una contadina.

Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema” ha scritto la food blogger in un lungo post che è stato corredato da una bellissima foto con l’anziana zia Giulietta. Le due erano impegnate a preparare le conserve di pomodoro, un’antichissima tradizione contadina d’Italia.

“Guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei!” ha concluso Benedetta, che ha quindi lasciato intendere che non ha alcuna intenzione di cambiare il suo approccio social.

Tra le altre cose, proprio pochi giorni fa, Benedetta Rossi aveva dato un’altra dimostrazione del fatto di non aver paura davvero di niente: mentre in Italia sono milioni le donne che attendono disperate di fissare un appuntamento con il parrucchiere, la Rossi ha deciso di mostrarsi nel pieno della ricrescita.

Per completezza di informazione c’è da dire che però la Rossi dopo il post in cui ha candidamente ammesso di essere una contadina, non si è più mostrata su Instagram ma è andata dritta per la sua strada: protagonisti dei suoi post sono soltanto i suoi bellissimi piatti.