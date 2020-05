Biscotti ai cereali con cornflakes, un’alternativa facile e croccante per la prima colazione o per una merenda golosa

I biscotti ai cereali sono tra i più ricercati sugli scaffali dei supermercati o dei nostri alimentari di fiducia. Ma perché non provare a prepararli in casa? Con i biscotti ai cereali con cornflakes non potrete sbagliarci mai, perché sono un piacere per la vista e per la bocca.

Una serie di ingredienti sani e naturali, con quel pizzico di creatività che non guasta. Sono ideali per fare colazione, a merenda con il thé ma anche da offrire agli amici. E soprattutto saranno un successo assicurato con i vostri bambini.

Biscotti ai cereali con cornflakes, pronti in meno di un’ora

La ricetta che vi proponiamo, come spesso succede, è un’ottima base dalla quale partire. Potete aggiungere all’impasto anche 50 grammi di cacao, oppure delle gocce di cioccolato al posto dell’uvetta. Questi biscotti si conservano per almeno 5-6 giorni sotto una campana di vetro oppure dentro ad una scatola di latta.

Ingredienti:

2 uova

350 g di farina 0

100 g di zucchero

100 g di uvetta

100 g di burro

1 bustina di lievito per dolci

50 g cornflakes

zucchero a velo

Preparazione:

Cominciate ammollando l’uvetta in acqua fredda, mentre in una una ciotola capiente rompete le due uova. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico iniziate a frullare, aggiungendo poco alla volta gli altri ingredienti. Partite con lo zucchero, il burro (ammorbidito per qualche secondo nel microonde), il lievito. A questo punto cominciate incorporare la farina già setacciata, poco per volta.

Aggiunta circa metà della farina, potete incorporare l’uvetta strizzata girandola con un cucchiaio di legno. Poi aggiungete la rimanente farina facendo attenzione che non si formino grumi. Quando l’impasto sarà denso e appiccicoso avrete raggiunto il risultato corretto.

Prendete delle palline non troppo grosse di impasto e passatele nei cornflakes, aiutandovi con le mani per farli attaccare meglio.

Una volta pronte, sistemate le palline in una teglia rivestita di carta forno, infornando a 180 gradi per 25 minuti. Controllate la cottura perché non diventino troppo dorati.

Quando saranno pronti, potete spolverarli a piacere con lo zucchero a velo.