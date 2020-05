Gaia Gozzi sulla sua partecipazione ad Amici 19: “Mi è costato tanto”

Gaia Gozzi, attualmente impegnata con la messa in onda di Amici Speciali, ha spiegato quanto è stato difficile per lei prendere parte alla scorsa edizione del talent di Maria De Filippi dopo la deludente esperienza ad X Factor.

Gaia Gozzi è nota al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione, e relativa vittoria, ad Amici 19.

La cantante, che ha conquistato la vetta dei brani più acquistati delle ultime settimane nel bel paese con il suo singolo Chega, durante una recente intervista a La Repubblica, ha rivelato però un retroscena di cui il pubblico non era affatto a conoscenza. Quale? Gaia ha ammesso che prendere parte al talent show di Maria De Filippi non è stato facilissimo a livello psicologico. In quanto proveniva già da una deludente esperienza ad X Factor.

Dopo la sua partecipazione al talent show di Sky, Gaia non ha purtroppo ottenuto il successo che tanto sperava e aveva paura che prendendo parte a questa nuova esperienza su canale 5 i suoi sogni potessero di nuovo scontrarsi con l’amara realtà ed una nuova delusione dietro l’angolo. Fortunatamente però tutto è andato per il verso giusto e Gaia sta iniziando a farsi strada nel difficile mondo della musica italiane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sabrina Ferilli incantata da Javier fa una gaffe ad Amici Speciali

“Prendere parte ad Amici 19 è stata una decisione che mi è costata parecchie notti senza chiudere occhio” ha spiegato Gaia Gozzi sulla sua partecipazione ad Amici dopo X factor. “Non sapevo come muovermi, ma l’idea di prendere parte ad un altro talent dopo che era finita la patina magica degli esordi” ha proseguito la Gozzi. “Dopo che non sei più spensierata come quando aveva 17 anni, beh non mi faceva impazzire”.

“Non avevo la minima idea di cosa fare, se avesse fallito anche la seconda esperienza in un talent equivaleva alla tomba della carriera” ha confidato l’interprete di Chega. “Ma alla fine ho scelto di tentare, visto che cantante è quello che ho sempre voluto fare fin da piccola” ha concluso la vincitrice di Amici 19, vittoria che ha convinto anche Emma Marrone.

Amici Speciali | Gaia Gozzi ammette: “Sono felice di essere tornata”

Gaia Gozzi, dopo aver ammesso di aver avuto qualche momento di perplessità nel decidere se prendere parte o meno al talent show di Maria De Filippi, è stata scelta dalla produzione per partecipare al nuovo progetto benefico Amici Speciali.

Il nuovo format, infatti, vede sullo stesso palco i più grandi talenti scoperti nella scuola più famosa d’Italia pronti a sfidarsi a suon di esibizioni per raccogliere un’importante somma da donare alla protezione civile al fine di fornire un aiuto concreto al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Svelato il nuovo regolamento di Maria De Filippi

“Sono davvero contenta di poter tornare su quel palco” ha chiarito subito Gaia Gozzi ad Amici Speciali, che di recente ha smentito il flirt con Alberto Urso. “Soprattutto in un modo particolare come quello che stiamo vivendo in queste settimane” ha spiegato la cantante.

“Ogni mattina, quando mi sveglio, spero che quest’incubo che stiamo vivendo possa finire il prima possibile” si augura l’interprete di Chega. “Noi esseri umani dobbiamo imparare ad amare e rispettare il pianeta che ci ospita, così come anche chi ci circonda” ha proseguito la cantante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Gaia Gozzi commuove tutti: il gesto per il coronavirus

La vincitrice di Maria De Filippi, è bene ricordare, che non è la prima volta che dà una mano concreta per contrastare l’emergenza del coronavirus. Basti pensare soltanto che il montepremi vinto durante la scorsa edizione del programma, è stato devoluto bene in parte sempre alla protezione civile, in modo tale da poter soccorrere tutte quelle persone che ne corso di queste settimane sono state colpite dal virus.

Gaia Gozzi, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul coronavirus, nonostante la giovane età, è pronta a mettersi ancora una volta in gioco per dare una mano concreta a chi ne ha bisogno utilizzando la sua arte.