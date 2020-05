Amici Speciali | Svelato il nuovo regolamento di Maria De Filippi

Amici Speciali | Maria De Filippi è pronta al debutto dell’inedita versione del suo storico talent show su canale 5. Ecco svelato il regolamento previsto per questa sera

Tutto sembra essere pronto per il grande debutto di Amici Speciali, l’inedita versione dello storico talent show di Maria De Filippi che ha lo scopo di riunire i migliori talenti nati all’interno della scuola più famosa d’Italia per raccogliere fondi ed aiutare la protezione civile a contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

Il programma andrà in onda tra poche ore e il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere come si svolgerà questa sera la puntata. Il regolamento, trapelato in rete da Tgcom, sembra essere grosso modo lo stesso a quello della diciannovesima edizione. Le novità, oltre allo scopo finale del programma, riguardano tutte i membri della giuria.

A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara saranno i quattro giudici scelti da Maria De Filippi. Il loro giudizio si andrà ad aggiungere a quello delle tre speaker radiofoniche, tra cui Anna Pettinelli, insieme a quelli di una terza giuria formata da: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio, che andranno a valutare quanto verrà proposto al pubblico di questa sera.

Il regolamento di Amici Speciali, come anticipato, sembra essere lo stesso. Anche se in rete si è mormorato di un ritorno alle origini.

Maria De Filippi ritorna alle origini con Amici Speciali? Il sospetto

Secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, infatti, pare proprio che ad Amici Speciali ci saranno la squadra bianca e la squadra blu.

La formula della divisione in squadre è stata abbandonata nella scorsa edizione, ma è inutile negare che questo modo di svolgere la gara ha appassionato e non poco il pubblico del piccolo schermo che si è sempre diviso a favore di un team oppure per un altro.

Secondo quanto riportato da Gossip e Tv la divisione delle squadre potrebbe essere la seguente. La prima sarebbe formata da: Irama, The Kolors, Michele, Gabriele, Umberto e Andreas. La seconda, invece, vedrebbe: Gaia, Random, Alberto Urso, Giordana, Ale e Javier.

Questa sembrerebbe essere la divisione delle squadre ad Amici Speciali. Tra loro però c’è un grande assente: Enrico Nigiotti, che non ha partecipato alla gara a causa di un grave lutto.

Maria De Filippi ad Amici, ancora una volta, è pronta a garantire al pubblico del piccolo schermo uno spettacolo degno di nota e di grande qualità artistica, visti i nomi dei talenti che ne prenderanno parte.