Amici Speciali | Attraverso lo spot appena trasmesso in onda, è stato svelato il cast ufficiale del nuovo programma di Maria De Filippi su canale 5

Amici Speciali è il nuovo show di Maria De Filippi che andrà in onda su canale 5 prossimamente, ma si presume possa essere trasmesso durante metà maggio. In molti, nel corso di queste settimane, si sono chiesti quali saranno gli artisti scelti dalla produzione del talent show di canale 5 per partecipare a quest’importante progetto, che oltre ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo ha lo scopo di donare un’importante cifra alla protezione civile.

Da qualche ora, però, è stato rivelato, attraverso la messa in onda dello spot del programma, il cast completo di Amici Speciali. Gli artisti che prenderanno parte al nuovo format di Maria De Filippi non provengono tutti dalla scuola più famosa di canale 5. Alcuni, infatti, sono delle vere e proprie new entry per la trasmissione.

Il cast completo di Amici Speciali: chi sono i 12 artisti in gara

Il cast di Amici Speciali vanta numerosi ritorni dei concorrenti più amati del talent show di canale 5, visto che inizialmente il progetto doveva chiamarsi All Stars, raccogliendo tutti i migliori talenti della scuola.

Tra il cast scelto per questo progetto, dall’ultima edizione andata in onda troviamo i vincitori della sezione canto e danza: Gaia Gozzi e Javier Rojas, quest’ultimo è rimasto a Roma proprio per prendere parte al programma.

Della scorsa edizione, invece, troviamo reduci dal Festival di Sanremo Alberto Urso e Giordana Angi, ma non solo. Tra i professionisti più amati spuntano i nomi di Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, ma i nomi non finiscono qui.

A prendere parte al progetto, che dovrebbe andare in onda a maggio e durare per ben 4 puntate, ci saranno anche: Irama, The Kolors, Umberto Gaudino. Mentre le due new entry per il format sono il cantante Michele Bravi e il rapper Random.

Un cast d’eccezione per questa prima edizione di Amici Speciali, che oltre ad intrattenere il pubblico si impone di raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile per l’emergenza del coronavirus in Italia.