Uomini e Donne | Scherzo de Le Iene finisce male: Natalia picchia Andrea

Uomini e Donne | Natalia Paragoni è stata vittima di uno scherzo de Le Iene organizzato dal suo fidanzato Andrea Zelletta. La sua reazione ha diviso letteralmente il web

Le Iene, da sempre interessati ai problemi dei cittadini, hanno scelto di mettere alla prova l’amore nato tra i personaggi del piccolo schermo durante la loro partecipazione a programmi televisivi e reality show.

La prima coppia da “tastare” è stata quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne. Che cosa hanno organizzato gli inviati più temuti del piccolo schermo? Grazie alla complicità di un amico, hanno fatto credere all’ex corteggiatrice del Trono Classico di essere stata tradita dal suo compagno.

Natalia, da sempre famosa per il suo carattere focoso, non ha deluso le aspettative di chi la ricordava una che non le manda a dire. Secondo molti uscendo anche al di fuori dei binari. Il motivo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ex fidanzata smaschera Sirius: “Non è lì per Gemma”

Natalia Paragoni ha picchiato Andrea Zelletta nello scherzo a Le Iene. La giovane, che poco tempo fa ha ricevuto un anello dal suo fidanzato, convinta di essere stata realmente tradita ci è andata giù pesante, dando ginocchiate nelle parti basse Andrea e tirandogli i capelli.

La sua reazione è stata giudicata alquanto esagerata, visto che la violenza non è mai giustificata, attirando su di sé numerose polemiche sullo scherzo de Le Iene.

Natalia Paragoni di Uomini e Donne “vittima” de Le Iene: la sua reazione divide il web

La reazione di Natalia Paragoni vittima di uno scherzo de Le Iene, come anticipato, ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo che non ha assolutamente apprezzato che abbia utilizzato la violenza nei confronti del suo fidanzato, a prescindere che si trattasse di uno scherzo e meno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Beatrice Valli mamma| nata Azzurra | Marco Fantini papà bis

La compagna di Andrea Zelletta di Uomini e Donne, i due tra l’altro vogliono mettere su famiglia, è stata stroncata dal popolo del web giudicando eccessiva la sua reazione e che non doveva essere mandata in onda da Le Iene che, secondo gli utenti della rete, avrebbero dovuto censurare il servizio evitando di mandare in onda simili immagini.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sullo scherzo de Le Iene, non si sono ancora espressi, visto le numerose polemiche sul loro conto. Il pubblico, infatti, si chiede se al posto di Natalia fosse stato Andrea ad utilizzare la violenza si fosse creato un maggiore clamore, visto che gli inviati dallo smoking nero hanno presentato il tutto come un semplice scherzo e non un episodio di violenza.

VIDEO DELLO SCHERZO: https://bit.ly/3brr2cj