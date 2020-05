Grave lutto per Enrico Nigiotti: il cantante racconta la perdita di una persona cara che lo ha spinto a dire no ad Amici Speciali.

Grave lutto per Enrico Nigiotti. A raccontarlo è stato lo stesso cantante con una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram con cui ha svelato il motivo per cui non sarà presente ad Amici Speciali nonostante il suo nome fosse circolato per qualche settimana.

Lutto per Enrico Nigiotti: “ho perso una persona molto importante”

Enrico Nigiotti ha rotto il silenzio sui social e risposto ai rumors sulla sua mancata partecipazione ad Amici Speciali che andrà in onda prossimamente. Il cantante toscano, nato nella scuola di Amici e che ha poi riconquistato la popolarità con la partecipazione a X Factor, era considerato un sicuro concorrente. Enrico, però, non ci sarà e a spiegarlo è stato lui stesso su Instagram.

“Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”, ha spiegato Enrico.

Nessun problema tra Maria De Filippi e Nigiotti che hanno un ottimo rapporto come hanno dimostrato con la presenza di Enrico ad Amici dopo Sanremo 2020 che ha fatto sognare i fans per l’emozione dell’ex fidanzata Elena D’Amario.

I concorrenti di Amici Speciali, dopo la scelta di Nigiotti di non partecipare, sono: Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Random, Stash & The Kolors, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas.