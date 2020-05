Amici Speciali | Maria De Filippi ha annunciato sull’account ufficiale del programma chi sono i quattro personaggi del piccolo schermo scelti per ricoprire il ruolo di giudice all’interno del nuovo format.

Amici Speciali è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo. Per questo motivo, a pochi giorni dalla messa in onda, Maria De Filippi attraverso l’account Instagram ufficiale del programma ha svelato i nomi dei quattro giudici di questa prima edizione che vede uniti tutti i migliori talenti nati all’interno della scuola più famosa d’Italia per raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

A ricoprire questo importante ruolo, oltre ad Anna Pettinelli che farà da speaker, ci saranno Sabrina Ferilli, che ha già svolto questo ruolo durante le passate edizioni del programma. Eleonora Abbagnato, anche lei non nuova al programma visto che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico. Gerry Scotti, che è stato ospite svariate volte durante il serale, e Giorgio Panariello che debutta in questo inedito ruolo per la De Filippi.

Ecco chi sono i quattro giudici di Amici Speciali.

Amici Speciali: quando inizia il nuovo programma di Maria De Filippi

Il nuovo programma di Maria De Filippi, come anticipato, è pronto a debuttare sul piccolo schermo, ma quando andrà finalmente in onda?

Amici Speciali inizia il 15 maggio su canale 5, sempre in prima serata e come il talent classico anche questo andrà in onda il venerdì sera.

Il cast del programma non vede l’ora di esibirsi per dare il via alla raccolta fondi. In modo tale da intrattenere non solo il pubblico attraverso la loro arte, che mai come in questo periodo ha bisogno di positività, ma anche dando un aiuto concreto al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

Maria De Filippi riuscirà a convincere il pubblico anche con questa nuova versione del suo storico programma, che da anni si occupa di scoprire nuovi talenti?