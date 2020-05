Panna da cucina e per dolci fatta in casa | una ricetta base semplice

Panna da cucina e per dolci fatta in casa | una ricetta...

Invece di andarla a compresa, perché non provare a preparare la panna da cucina e la panna per dolci in casa? Molto facile e pratico

Sono moltissime le ricette, salate e dolci, nelle quali la panna entra come protagonista assoluta oppure come elemento essenziale. Possiamo comprarla facilmente, ma oggi vi spieghiamo come preparare la panna in casa e averlo sempre a portata di mano.

Il prodotto finale rimarrà più grasso del latte, praticamente come il burro, ma almeno saprete sempre cosa avete in mano. Non ci sono con servanti, non ci sono additivi chimici, solo il latte e quello che serve per arrivare al risultato finale. Nella produzione industriale, per avere risultati ottimali in breve tempo, il latte è sottoposto alla centrifugazione. Quindi le molecole di grasso che sono presenti nel latte fresco si separano e danno vita ad un prodotto che contiene circa il 30% di grassi. Ma realizzare la panna da cucina e la panna per dolci anche in casa è semplice Una lavorazione simile a quello della maionese e così l’avrete sempre sotto mano.

Panna da cucina fatta in casa

Ingredienti:

100 ml di latte

200 ml di olio di semi di girasoli

1 pizzichino di sale

Il procedimento per la panna da cucina fatta in casa è molto semplice. Basterà versare il latte all’interno del bicchiere del frullatore azionandolo alla massima potenza. Quando cominciano ad affiorare le bolle, continuando sempre a frullare aggiungete a filo anche l’olio di semi. Vedrete che così la panna comincia a formarsi E quando arriva quasi alla consistenza desiderata, aggiungete anche un pizzico di sale frullando ancora un po’, fino a che non è bella compatta. Poi potete tenerla in frigorifero per 2-3 giorni, ben chiusa.

La panna da cucina è utile in molte ricette salate di vario tipo, dalla pasta alle salse, dalle scaloppine al pesce In caso di intolleranza al latte o per una versione light, potrete sostituire il latte con lo stesso quantitativo di latte di soia. Avrete così la panna vegetale.

Panna per dolci fatta in casa

Ingredienti:

120 ml di latte

5 g di gelatina

6 ml di acqua

5 g di zucchero a velo

5 g di estratto di vaniglia.

Mettete i fogli di gelatina in ammollo nell’acqua (la quantità è quella indicata) e intanto scaldate sul fuoco il latte. Quando affiorano le prime bolle aggiungete la gelatina e spostate il tutto, lontano dal fuoco, in un recipiente. Lavorate il composto con le fruste elettriche, poi aggiungete lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia. Continuate a lavorare con la frusta, poi trasferite il composto in frigo per un’ ora, rimescolando ogni 10 minuti.

Così avrete una panna per dolci perfetta e morbida, da utilizzare per le ricette di torte, dolci e creme. Anche in questo caso si conserva in frigorifero per 2-3 giorni.