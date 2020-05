Le tortillas ripiene di carne sono un classico piatto che arriva da altre culture gastronomiche ma si posa perfettamente con la nostra tavola

La cucina straniera che piace in Italia non è solo fatta di sushi e cheesecake. Ci sono piatti come le tortillas ripiene di carne molto semplici e gustosi da preparare. Mettono d’accordo tutta la famiglia, vegetariani e vegani a parte, costano poco e rappresentano un piatto completo.

Le tortillas ripiene di carne sono un classico piatto da asporto (o finger food come tutti amano dire oggi): un bel taglio di carne magra, verdure ed eventuali salse per una ricetta davvero completa. Tutte caratteristiche che rendono le tortillas perfette per una cena con gli amici. Basta una fresca insalata mista e il pranzo o la cena sono servite.

In realtà le combinazioni per il ripieno sono tantissime. Da quelle completamente vegetariane a quelle con il pollo e il formaggio. Questa è una delle più semplici ma anche delle più saporite e richiama la voglia di stare insieme.

Tortillas ripiene di carne, ricetta tipica

Se dovessero avanzare, le tortillas ripiene di carne possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni. Basterà poi scaldarle leggermente in padella o sulla griglia.

Ingredienti:

8 tortillas

600 g di controfiletto di manzo

200 g di pomodori da insalata

2 peperoni rossi

2 cipollotti

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

mezzo cucchiaino di cumino in polvere

1 ciuffo di prezzemolo

olio di oliva extravergine sale

Preparazione:

Il primo passo è quello di marinare la carne. Mettetela in una ciotola insieme ad un filo di olio, il peperoncino e il cumino. Poi lasciatela lì a riposare per almeno mezz’ora. Intanto che aspettare, arrostite i peperoni sulla piastra, girandoli spesso. Quindi avvolgeteli una alla volta nell’alluminio, lasciandoli raffreddare. Quindi spellateli, eliminando semi e filamenti bianchi, e tagliateli in pezzi più piccoli.

Tagliate anche i pomodori a cubetti, privandoli dei semi, tritate il prezzemolo. Pulite i cipollotti, affettate il gambo e tritate la parte del bulbo. Poi cuocete la carne in una padella rovente, 3 minuti per lato Tagliatela a fettine e mescolandola in una ciotola con i peperoni, i pomodori e i cipollotti. Infine condite con un filo di olio, una presa di sale e il prezzemolo mescolando ancora.

Infine scaldate le tortillas in un tegame antiaderente, poi farcitele con il mix di carne e servitele ben calde.