Amici Speciali | E’ amore tra Gaia e Alberto Urso? Maria svela la verità

Amici Speciali | Secondo recenti indiscrezioni, tra una prova e l’altra, sarebbe nato l’amore tra Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione, e Alberto Urso. Maria De Filippi ha raccontato la verità tra i due.

Ieri sera è andata in onda il primo appuntamento di Amici Speciali, il programma che vede riuniti i migliori talenti del talent show di Maria De Filippi per raccogliere un’importante somma da donare alla protezione civile al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

Tra un’esibizione e l’altra, però, non sono mancati alcuni succosi retroscena su ciò che accade dietro le quinte della trasmissione. Qualcuno dei giudici, infatti, ha notato alcuni sguardi tra Gaia Gozzi e Alberto Urso e ha prontamente chiesto se ci fosse qualcosa tra i due, visto anche come il cantante lirico guardava l’ultima vincitrice del talent show di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Gaia Gozzi commuove tutti: il gesto per il coronavirus

Gaia, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus, ha rivelato che notato degli occhi dolci da parte del suo collega, senza sbilanciarsi più di tanto. “Sì a volte l’ho trovavo che mi aspettava nei corridoi” ha confidato la cantante. “Gli ho chiesto se fosse tutto ok, visto che restava imbambolato” ha concluso ironica, ma tutti in studio e a casa hanno preso queste parole come un’ammissione da parte della giovane artista, ma a fare chiarezza ci ha pensato la padrona di casa.

Maria De Filippi ha smentito il flirt tra Gaia Gozzi e Alberto Urso ad Amici Speciali, rivelando che tra i due c’è soltanto un rapporto di amicizia. Almeno per il momento.

Amici Speciali | Maria De Filippi “smaschera” Alberto Urso: “E’ unilaterale”

Maria De Filippi ha confermato però che c’è in effetti un certo interesse da parte di Alberto Urso nei confronti della giovane artista, ma che quest’ultima non è assolutamente interessata in senso amoroso al ragazzo ma che lo vede semplicemente come un buon amico e niente di più.

Dopo di tutto, come i telespettatori di Amici di Maria De Filippi ricorderanno bene, Alberto è famoso per essere particolarmente devoto al fascino femminile e non di rado la padrona di casa gli ha organizzato numerosi scherzi facendogli credere che tutte le donne, anche quelle famose, ricambiassero il suo sentimento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Festival di Sanremo: Ornella Vanoni commette una gaffe con Alberto Urso

“Qualcosa c’è” ha premesso Maria De Filippi su Alberto Urso ad Amici Speciali, tra l’altro di recente il cantante è tornato single. “Ma c’è solo da parte di Alberto, quello che prova è unilaterale” ha proseguito la conduttrice mettendo in imbarazzo il cantante lirico. “Gaia non se lo fila, se non in amicizia” ha prontamente chiarito con il sorriso sulle labbra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Parlano gli ex concorrenti: “Ecco perché ci hanno esclusi”

Gaia Gozzi ad Amici, tra l’altro, così come anticipato poco prima con Alberto, non è nuova a questo genere di gossip sul suo conto. Il motivo?

Prima che il programma facesse il suo debutto, si è a lungo parlato di un suo possibile flirt con Irama. L’interprete di Nera, così come lei e Urso, ha scelto di prendere parte al programma, ma del loro possibile flirt non si è assolutamente parlato in puntata. Che tra i due ci sia davvero qualcosa sotto per questo motivo Maria De Filippi ha scelto di intervenire e smentire la simpatia tra Gaia e Albero?

La prima puntata di Amici Speciali, così come il nuovo regolamento del programma, ha convinto il pubblico del piccolo schermo che ha seguito con passione le esibizioni portate sul piccolo schermo durante le scorse ore. La seconda puntata sarà all’altezza delle aspettative dei telespettatori?