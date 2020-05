Oriana Sabatini | Sdegno su Instagram per lady Dybala, cosa è successo

Lady Dybala esprime tutto il proprio disappunto su Instagram per le critiche ricevute dopo essere uscita di casa al termine di 61 giorni di quarantena. Lo sfogo social di Oriana Sabatini.

Giornata no per Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala, infatti, è potuta finalmente uscire di casa dopo 61 giorni di quarantena: “Ho rivisto il mondo esterno dopo la quarantena – scrive su Instagram – è stato surreale, a tratti strano, ma bello”. Queste semplici parole, tuttavia, hanno destato qualche critica da parte di alcuni followers e qualche giornalista – piccato – le avrebbe fatto le pulci.

Del resto non è la prima volta da quando è iniziata la pandemia da COVID-19 che Dybala e la sua dolce metà finiscono sotto i riflettori a causa del Coronavirus: prima la storia dei tamponi al giocatore della Juventus che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto una corsia preferenziale rispetto ad altre persone con situazioni ben più gravose della sua, poi la “fuga” di notizie secondo cui Dybala non sarebbe ancora guarito dal virus. Insomma, una serie di sfortunati eventi che hanno messo – gioco forza – la coppia in cattiva luce.

Oriana Sabatini sbotta su Instagram: “Impossibile vivere tranquilli”

Allora Oriana Sabatini, per difendere la coppia, nel recente passato ha rilasciato dichiarazioni a diverse emittenti argentine fra cui Canal 9. Proprio alle varie emittenti si rivolge anche adesso lady Dybala che non ci sta a passare per quella imprudente che esce di casa non sapendo i potenziali rischi che si corrono: “Volevo scrivere qualcosa di leggero su Instagram, dopo un periodo difficile di quarantena. 61 giorni a casa, metà dei quali da infetta. Era un modo per sdrammatizzare parlare della mia uscita. Se avete qualcosa da dirmi o chiedermi c’è il mio numero. Molte emittenti lo hanno usatelo. Intendevo tenere un tono leggero, ma questo purtroppo non è possibile nemmeno oggi”, sbotta la cantautrice e ballerina su Instagram.

Lady Dybala, dunque, non perdona. Senza mezze misure riversa tutto il suo sdegno per un atteggiamento morboso – secondo lei – da parte di media e fan che si è creato attorno alla coppia. Il Coronavirus, almeno per loro, è soltanto un ricordo. Così come le parole inappropriate di alcuni elementi portati alla ribalta, loro malgrado, da dietro una tastiera. Nemmeno quelle, sia da lei che dall’attaccante bianconero, verranno mai dimenticate.

